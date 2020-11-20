親共和黨 美國商會開砲：川普勿拖延政權交接

川普任命的聯邦總務署長墨菲(Emily Murphy)，至今仍未簽署文件啟動白登團隊獲得聯邦資源的程序，也不允許他們與政府官員接觸。(美聯社)

大選結束近三周，川普 總統仍沒有承認敗選且拖延政權交接，愈來愈多共和黨人及親共和黨商界，陸續發聲要求川普開始交接作業。

美國 商會總裁兼首席執行官唐納休(Thomas J.Donohue)和歷任共和黨總統交好，他在聲明中表示，總統當選人白登 及其團隊擁有豐富行政經驗，可以迅速展開工作；儘管川普政府仍可以繼續對選舉結果展開訴訟，但為了美國人的安全和福祉，過渡工作不應再有一刻拖延。

親共和黨的製造業協會，包括全國製造業協會(National Association of Manufacturers)也呼籲川普政府簽署文件，讓白登的過渡團隊獲得資金及資源，以便開展交接工作。

協會在聲明中表示，理解並尊重在法院提出挑戰是民主進程的一部分，但鑑於未來的巨大挑戰及威脅，國家必須有一位總統及幕僚做好充分準備，在就職日就能開始領導國家。聲明中說，最適當的做法，就是川普政府允許白登團隊接觸重要的的政府人員及資訊。

但川普任命的聯邦總務署長墨菲(Emily Murphy)，至今仍未簽署文件啟動白登團隊獲得聯邦資源的程序，也不允許他們與政府官員接觸。

除了商界外，數十名公共衛生專家聯名寫信給墨菲，要求政府迅速展開交接工作，並警告在新冠疫情下，拖延只會危及美國國民的生命。

信件的聯署人包括巴爾的摩前衛生專員溫麟衍(Leana S. Wen)、耶魯大學心臟病專家及護理研究人員庫姆荷茲(Harlan Krumholz)、美國公共衛生協會執行董事班傑明(Georges C. Benjamin)。

他們指出，鑑於國家面臨的公共衛生危機，必須立即根據「總統過渡法」確定白登當選總統，這樣做可讓白登及其團隊能夠與重要的關鍵人物、衛生官員等保持聯絡，協調對策應對疫情。

聯署信又說，隨著疫情的惡化，距離權力過渡還有兩個月，每延誤一天就加刻惡化一天，因此必須確保迅速的平穩過渡，挽救美國人的生命。