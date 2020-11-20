我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄32.6萬超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

親共和黨 美國商會開砲：川普勿拖延政權交接

編譯盧炯燊／綜合19日電
川普任命的聯邦總務署長墨菲(Emily Murphy)，至今仍未簽署文件啟動白登團隊獲得聯邦資源的程序，也不允許他們與政府官員接觸。(美聯社)
川普任命的聯邦總務署長墨菲(Emily Murphy)，至今仍未簽署文件啟動白登團隊獲得聯邦資源的程序，也不允許他們與政府官員接觸。(美聯社)

大選結束近三周，川普總統仍沒有承認敗選且拖延政權交接，愈來愈多共和黨人及親共和黨商界，陸續發聲要求川普開始交接作業。

美國商會總裁兼首席執行官唐納休(Thomas J.Donohue)和歷任共和黨總統交好，他在聲明中表示，總統當選人白登及其團隊擁有豐富行政經驗，可以迅速展開工作；儘管川普政府仍可以繼續對選舉結果展開訴訟，但為了美國人的安全和福祉，過渡工作不應再有一刻拖延。

親共和黨的製造業協會，包括全國製造業協會(National Association of Manufacturers)也呼籲川普政府簽署文件，讓白登的過渡團隊獲得資金及資源，以便開展交接工作。

協會在聲明中表示，理解並尊重在法院提出挑戰是民主進程的一部分，但鑑於未來的巨大挑戰及威脅，國家必須有一位總統及幕僚做好充分準備，在就職日就能開始領導國家。聲明中說，最適當的做法，就是川普政府允許白登團隊接觸重要的的政府人員及資訊。

但川普任命的聯邦總務署長墨菲(Emily Murphy)，至今仍未簽署文件啟動白登團隊獲得聯邦資源的程序，也不允許他們與政府官員接觸。

除了商界外，數十名公共衛生專家聯名寫信給墨菲，要求政府迅速展開交接工作，並警告在新冠疫情下，拖延只會危及美國國民的生命。

信件的聯署人包括巴爾的摩前衛生專員溫麟衍(Leana S. Wen)、耶魯大學心臟病專家及護理研究人員庫姆荷茲(Harlan Krumholz)、美國公共衛生協會執行董事班傑明(Georges C. Benjamin)。

他們指出，鑑於國家面臨的公共衛生危機，必須立即根據「總統過渡法」確定白登當選總統，這樣做可讓白登及其團隊能夠與重要的關鍵人物、衛生官員等保持聯絡，協調對策應對疫情。

聯署信又說，隨著疫情的惡化，距離權力過渡還有兩個月，每延誤一天就加刻惡化一天，因此必須確保迅速的平穩過渡，挽救美國人的生命。

川普 白登 美國

上一則

華裔凱瑟琳戴 出任美國貿易代表呼聲高 「幾乎所有人都喜歡她」

下一則

共和黨人認了！福斯主持人籲川普應開始交接

延伸閱讀

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
川普明將在APEC高峰會發表談話 選後罕見公開露面

川普明將在APEC高峰會發表談話 選後罕見公開露面
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切
聯邦法院：川普政府不得遣返無成年人陪同之孩童

聯邦法院：川普政府不得遣返無成年人陪同之孩童

熱門新聞

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄32.6萬超北卡

2020-11-20 03:00
喬治亞州進行手工重新驗票後發現，有2600多張選票沒有算到。（Getty Images）

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

2020-11-17 00:23
川普陣營16日突然撤銷原本於喬治亞州、威斯康辛州、賓州、密西根州質疑選票舞弊、要求法院推翻計票結果的選舉訴訟。美聯社

川普陣營突撤四州選舉訴訟

2020-11-16 15:43
美國國務卿龐培歐今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美聯社

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

2020-11-12 18:50
川普13日下午在玫瑰花園發表談話時表示，無論如何在他任內不會再次因為疫情封城，但誰知道下一任政府會怎麼做。(歐新社)

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

2020-11-13 19:51

大選開票結果／白登奪得喬州 川普拿下北卡

2020-11-13 14:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切