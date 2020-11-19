波洛西再獲民主黨眾院議長提名 可望順利連任

國會眾院民主黨18日提名現任議長波洛西擔任新一屆議長，可能會是她的最後一任。(路透)

國會眾院民主黨 18日提名現任議長波洛西(Nancy Pelosi)擔任新一屆議長，因無挑戰者，她應可在明年1月的眾院全體表決後順利連任；民主黨盼藉此助總統當選人白登彌合黨內分歧、推動議程。

確認守住眾院優勢，波洛西當日並未在演講中透露這會否是她最後一次掌舵，兩年前她曾表示不會在2022年角逐議長一職，意味這可能是她最後一次。

波洛西在獲提名後表示，新一屆眾院民主黨的工作重點將是經濟、健保和警察執法的公平公正，她呼籲民主黨同僚傾聽選民和彼此的聲音，稱白登是一個團結者，也有助益議會運作。

另一方面，國會參院的少數黨領袖舒默(Charles Schumer)，因民主黨此次未能奪回參院多數席，成為黨內同僚的發洩口。

失望的參院民主黨議員在他主持的會議中，爭相分析原有望擊敗共和黨的愛阿華州、緬因州 、蒙大拿州和北卡州的落敗原因，由於想發言的人太多，舒默罕見地在上周日加辦一場討論。

許多議員提到民主黨應在共和黨傳統優勢所在的鄉村地區做好動員和溝通，寄望舒默聽取這些意見，幫助民主黨在2022年選舉時更好的向這些地區傳達政見。

會議期間舒默對同僚的失望與抱怨「洗耳恭聽」，儘管無人直接批評他的領導力，但有些言論間接批評民主黨參院競選委員會(DSCC)在初選前就站隊支持參選人，不利於在後續競選中擴大優勢。

眾院民主黨領導層明年基本無變化，除支持波洛西再任議長，多數黨領袖和黨鞭也維持現狀，分別為馬州眾議員 霍耶(Steny Hoyer)和南卡州眾議員克萊伯恩(James Clyburn)，這三人均已年過八旬。

相比之下，屬於眾院第四高階的助理議長(assistant speaker)一職，競爭激烈，麻州眾議員克拉克(Katherine Clark)擊敗羅德島的眾議員西西里尼(David Cilcilline)，當選助理議長；該職位由波洛西新創，旨在讓建制派民主黨保留領導職位的同時，也給黨內年輕議員領導的機會。

新一屆國會在明年1月3日就任後，將全院表決推選波洛西為新議長，霍耶和克萊伯恩的職位屬黨內職務，不需眾院全院表決。