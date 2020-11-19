哈蘭可望成首位原住民閣員 內定白登政府內政部長

白登政權交接團隊有意延攬民主黨籍新墨西哥州聯邦眾議員哈蘭(Deb Haaland，圖)出任內政部長；若順利通過，59歲的哈蘭將成為美國史上首位北美原住民閣員。(美聯社)

消息人士透露，白登政權交接團隊已對民主黨 籍新墨西哥州 國會眾議員 黛博拉‧哈蘭(Debra Anne Haaland)作背景調查，可望發布為內定內政部長人選；如果人事安排順利通過，59歲的哈蘭將成為美國史上首位北美原住民閣員。

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，哈蘭原本在角逐眾院民主黨團(House Democratic Caucus)副主席卻突然退出，背後原因就是有機會進入白登內閣。

哈蘭在2018年的眾議員選舉中勝出，與同樣來自新墨西哥州的共和黨籍伊薇特‧赫瑞爾(Yvette Herrell)及堪薩斯州民主黨同僚夏瑞絲‧德維茲(Sharice Davids)一同成為國會史上第一批北美原住民女性聯邦眾議員

報導指出，哈蘭如果出任內政部長，將負責與原住民部落、國有土地相關的重大議題。

哈蘭上周接受哈芬登郵報(HuffPost)訪問時，被問到是否有意願入閣成為內政部長，她回答：「當然了。」

消息人士透露，白登團隊對於閣員人選的背景調查項目，包括身家背景了解，以及檢視財務紀錄、個人健康就醫紀錄等，釐清是否有任何爭議之處。

哈蘭出生於亞利桑納州溫斯洛(Winslow)，屬於拉古納‧普布羅部落(Laguna Pueblo)。哈蘭的母親是北美原住民，曾在海軍服役，父親為挪威裔美國人，為海軍陸戰隊軍官，參加越戰而獲頒銀星勳章(Silver Star Medal)。

哈蘭1994年畢業於新墨西哥大學(University of New Mexico)，2006年取得新墨西哥大學法律博士學位；她曾任民主黨新墨西哥州黨主席，目前為眾院天然資源小組主席。