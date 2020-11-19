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民主黨眾議員促查川普 白登憂加深國家分裂

記者顏伶如／綜合報導

向來對川普總統猛烈批評的民主黨新澤西州聯邦眾議員、眾院歲入小組委員會主席帕斯克瑞爾(Bill Pascrell)，17日發表聲明要求白登政府在明年1月上台後，立即對川普及全體川普政府團隊啟動犯罪調查並起訴，理由是川普及行政團隊犯下「難以計數的背叛美國罪行」。不過白登無意那麼做。

帕斯克瑞爾指出，在2021年時，新政府的司法部及相關機構應對整個川普政府展開調查，「川普與他身邊那些助紂為虐的幫手，都必須為他們傷害國家、破壞憲法的犯罪而遭起訴」。

他說，赦免是至高無上的權力，倘若遭到濫用，成為不肖分子的護身符，如此作為將構成妨礙司法，任何為己赦罪的行為也是違法的。

過去四年來，川普與川普政府遭到多起調查，多起案件仍未結案。帕斯克瑞爾指出，若川普下台後不被犯罪起訴，白宮以後將持續出現違法亂紀。他說：「倘若對於以往的金融案、政治犯罪未能咎責，將導致日後出現瀆職更加嚴重的後果。」

帕斯克瑞爾說：「川普危害國家安全，撕裂家庭，破壞人口普查，濫權自肥，攻擊選舉制度，企圖扼殺民主。川普曾被眾院彈劾，背信、叛國罪證確鑿。他完全放棄治理國家及保衛國家，如果還有一絲羞恥心，應該今天就辭職下台。」

過去幾年裡，帕斯克瑞爾在眾院歲入小組委員會裡不斷爭取公布川普稅表。

不過，總統當選人白登競選期間曾說，希望司法部獨立運作；今年9月，白登對媒體表示，當選之後，司法部將「完全獨立」，「不必聽命於我」。希望以此展現與川普人截然不同的風格和氣度。

此外，據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，白登已私下向顧問表示，上任後不想耗在調查川普上；白登已聲明將團結國家，他擔憂民主黨人追查川普，反而會加深國家分裂。

川普 白登 眾院

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