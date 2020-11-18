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30分鐘內有結果！FDA授權首個新冠居家快篩檢測

川普控選後才放疫苗好消息 輝瑞執行長這麼說

編譯樊蕙／綜合17日電
在紐約市的輝瑞藥廠世界總部。(Getty Images)
在紐約市的輝瑞藥廠世界總部。(Getty Images)

輝瑞藥廠(Pfizer)執行長伯拉(Albert Bourla)說，該公司「沒有與任何人共謀」將新冠病毒疫苗功效成果延至總統大選後發表；該公司也表示，一旦其研發之實驗性疫苗獲得聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准，將徹夜運送至全美多數地區。

伯拉17日在一場會議上說：「我們當然沒有與任何人共謀；大選是人為設定的期限，也許對川普總統來說很重要，但對我們來說不重要。」

輝瑞本月9日、即民主黨總統當選人白登(Joe Biden)宣布勝選之後，發表其新冠病毒疫苗成效達90%的試驗成果，而該公司先前堅稱相關成果於10月底就可望得知。

川普怒轟這種不一致之處，指控FDA實施限制來延後試驗成果發表。

川普推文：「就像我一直說的，輝瑞等人只在選後宣布疫苗成果，因為他們沒勇氣在之前這樣做；同樣的，FDA應提早宣布，不是為了政治目的，而是為了拯救性命！FDA和民主黨人不希望讓我在選前利用疫苗取勝，所以決定在五天後宣布，就像我一直說的！」

有消息指出，伯拉在成果發表當天賣掉手中60%輝瑞股份；每日郵報(DailyMail)報導，他於8月就已排定進行相關交易，但這個時機讓他得以藉由輝瑞股價上漲而獲利。

藥廠莫德納(Moderna)比輝瑞稍晚發表其研發的新冠肺炎疫苗成效。

伯拉17日在「紐約時報DealBook」會議上說，輝瑞沒有拿美國納稅人的錢、並拒絕任何政府資助研發疫苗。

伯拉對主持人索金(Andrew Ross Sorkin)說：「在美國，我們會徹夜把疫苗送到多數地區；所以一旦我們從政府得知一個地址，疫苗隔天就會送達；我認為需求會相當大」，民眾會在FDA批准後的數小時內施打疫苗，而不是等到數日或數周後。

輝瑞藥廠執行長伯拉17日表示該公司絕無拖延發表新冠疫苗的計謀。圖為伯拉本月9日在...
輝瑞藥廠執行長伯拉17日表示該公司絕無拖延發表新冠疫苗的計謀。圖為伯拉本月9日在參院作證。(美聯社)

疫苗 FDA 川普

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