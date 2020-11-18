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護士：有病患死到臨頭 仍認為新冠病毒是假的

編譯陳韻涵╱綜合17日電
有護理師說，少數病患死到臨頭還是不相信疫情是真的。（路透）
有護理師說，少數病患死到臨頭還是不相信疫情是真的。（路透）

新冠肺炎危機持續升溫，民眾抗疫疲乏已成因素之一，甚至有病患不把疫情當一回事，直到生病才悔不當初；另有護理師說，少數病患死到臨頭還是不相信疫情是真的，讓醫護人員相當無奈。

聯邦公共衛生總監亞當斯(Jerome Adams)說，抗疫疲乏是近期病例激增的主因，人們較不如以往謹慎防疫，「病毒對各地的影響不一，有人從春季起便採取防疫措施，未見疫情卻累壞了。」

南達科他州護理師裘蒂‧朵林(Jodi Doering)表示，許多病患臨終最後一句話是「這不可能，這不是真的」，他們覺得自己得了肺炎或其他疾病，但絕非感染新冠病毒。

朵林推文寫道，「這是一齣沒有劇終的恐怖電影。」

朵林道出許多護理人員的心聲與無奈，許多前線醫護人員看著病患倒臥病榻卻仍不願承認新冠病毒的嚴重性，卻深信川普總統稱病毒會自動消失的無根據言論。

「我認為最難目睹的是，人們仍尋找其他方法獲神奇解答，而不相信新冠肺炎是真的。」她說：「當他們透過視訊與家人訣別時，充滿憤怒與憎恨。」

另一名支援各地抗疫護士莉迪亞‧莫布里(Lydia Mobley)說：「我們常聽到，病患原本不認為新冠肺炎是真的，也不覺得會這麼嚴重。」

「看著病人呼吸困難很難受，看得出來他們有多後悔，懊惱沒戴口罩、早知道別參加派對、婚禮或教堂儀式。」莫布里說：「最終，人們因為沒有意識到周遭危險而逝世，讓人揪心。」

她說，許多同事在疫情之初便開始看護病人，目前也是苦撐在崩潰邊緣，「我常給的建議就是活下去，我認為我們都經歷過崩潰時刻。」

莫布里回想最近照顧的一位病人病歿時，強忍淚水說：「你不會希望任何人孤獨死去，但有太多人需要照顧，在他們臨終前，所有方法都難以回天，你會試圖讓病患走的舒適。沒有人應該孤獨死去，但很遺憾，家屬無法陪伴他們，這是發生在各地的真實煎熬情況。」

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