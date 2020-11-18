失言？白宮防疫顧問要長者過感恩節：怕是最後一次
川普總統新冠防疫顧問、毫無公衛經驗的阿特拉斯(Scott Atlas)17日上福斯新聞網(Fox News)受訪，先是批評防疫封城或鎖國將「疏離人們」，再呼籲民眾今年邀請家中年長親人一起過感恩節，「因為對很多人，這是他們最後一個感恩節」，他強調這樣的政策才像個完整的人，阻擋新冠疫情不是唯一要務。
「每日郵報」17日報導，專精神經放射醫療的阿特拉斯說法很難聽，而且與大多數公衛專家的忠告相牴觸。他對節目主持人瑪莎‧麥克卡魯姆(Martha MacCallum)表示，公衛專家呼籲減少集會以免傳播新冠病毒，「這樣疏離人們對老人家是悲劇，等於跟他們講『感恩節別見家人』。不管你信不信，對很多人而言，這是他們最後一個感恩節了。」
阿特拉斯的說法，與國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)的建議完全背道而馳；佛奇要大家對社交聚會提高警覺，特別是家裡長者染疫的風險很高，除非很有把握自己接觸的人沒感染到新冠，不然寧可犧牲聚會。
阿特拉斯因為看法與專家相左，支持川普的新冠疫情言論，最近名聲很響，也取得川普防疫顧問的職位，地位高於佛奇等敢跟川普唱反調的專家。
阿特拉斯更早之前認為，戴口罩不管用，另催促重開各級學校，鼓勵大學恢復運動賽事。
阿特拉斯日前曾在推特發文，叫密西根州民眾「起義」，反抗州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)推動的防疫封鎖措施，而引發爭議。
惠特默下令，暫時禁止人們到餐廳吃飯，或者親身到中學、大學上課，暫停中學運動賽事，另包括戲院、保齡球館及賭場等店家暫時關門。阿特拉斯說，人們奮起反抗，州長就得聽話接受。
惠特默則向有線電視新聞網(CNN)表示，自己不會因害怕霸凌，就不聽聲名卓著科學家及醫學專業人士的忠告。
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