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失言？白宮防疫顧問要長者過感恩節：怕是最後一次

編譯潘勛／綜合17日電
圖為今年9月志願者韋布在邁阿密大學米勒醫學院接受莫德納新冠疫苗研發的測試。(美聯社)
圖為今年9月志願者韋布在邁阿密大學米勒醫學院接受莫德納新冠疫苗研發的測試。(美聯社)

川普總統新冠防疫顧問、毫無公衛經驗的阿特拉斯(Scott Atlas)17日上福斯新聞網(Fox News)受訪，先是批評防疫封城或鎖國將「疏離人們」，再呼籲民眾今年邀請家中年長親人一起過感恩節，「因為對很多人，這是他們最後一個感恩節」，他強調這樣的政策才像個完整的人，阻擋新冠疫情不是唯一要務。

「每日郵報」17日報導，專精神經放射醫療的阿特拉斯說法很難聽，而且與大多數公衛專家的忠告相牴觸。他對節目主持人瑪莎‧麥克卡魯姆(Martha MacCallum)表示，公衛專家呼籲減少集會以免傳播新冠病毒，「這樣疏離人們對老人家是悲劇，等於跟他們講『感恩節別見家人』。不管你信不信，對很多人而言，這是他們最後一個感恩節了。」

阿特拉斯的說法，與國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)的建議完全背道而馳；佛奇要大家對社交聚會提高警覺，特別是家裡長者染疫的風險很高，除非很有把握自己接觸的人沒感染到新冠，不然寧可犧牲聚會。

阿特拉斯因為看法與專家相左，支持川普的新冠疫情言論，最近名聲很響，也取得川普防疫顧問的職位，地位高於佛奇等敢跟川普唱反調的專家。

阿特拉斯更早之前認為，戴口罩不管用，另催促重開各級學校，鼓勵大學恢復運動賽事。

阿特拉斯日前曾在推特發文，叫密西根州民眾「起義」，反抗州長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)推動的防疫封鎖措施，而引發爭議。

惠特默下令，暫時禁止人們到餐廳吃飯，或者親身到中學、大學上課，暫停中學運動賽事，另包括戲院、保齡球館及賭場等店家暫時關門。阿特拉斯說，人們奮起反抗，州長就得聽話接受。

惠特默則向有線電視新聞網(CNN)表示，自己不會因害怕霸凌，就不聽聲名卓著科學家及醫學專業人士的忠告。

白宮防疫顧問艾特拉斯又失言，17日受訪時稱這次是年長者的最後一次感恩節。(美聯社...
白宮防疫顧問艾特拉斯又失言，17日受訪時稱這次是年長者的最後一次感恩節。(美聯社)

防疫 川普 佛奇

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