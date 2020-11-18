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30分鐘內有結果！FDA授權首個新冠居家快篩檢測

多種疫苗研發仍需志工 6民主黨州不信川普 擬再審

編譯樊蕙／綜合17日電
俄亥俄州的聯邦參議員波特曼17日表示他志願參加新冠疫苗的測試行列，以協助抗疫。(美聯社))
俄亥俄州的聯邦參議員波特曼17日表示他志願參加新冠疫苗的測試行列，以協助抗疫。(美聯社))

目前有兩款新冠病毒疫苗出爐，可望上市。但科學家提醒，關鍵是要讓足夠多的志工幫助完成全球各國其他疫苗的研發，才能滿足全球需求；聯邦食品暨藥物管理局(FDA)預期在數周內審核疫苗的安全性與功效，而約有六個民主黨主政的州與華盛頓特區都打算進一步檢查FDA審核過的任何疫苗。

美聯社報導，若輝瑞(Pfizer)與莫德納(Moderna)等藥廠的新冠病毒疫苗初步成果能持續，而監管機構也認可安全，最快12月底就能開始小規模限量供應緊急使用；已簽訂契約使用首批疫苗的別國也將自行評估。

但全球需要有多種新冠病毒疫苗才能滿足需求，並幫助終結疫情，令人擔心仍需要數千名志工的相關研究可能會面臨人力不足的窘境，因為許多人可能會等著施打已獲認可的疫苗。

民調公司蓋洛普(Gallup)調查顯示，民眾對於新冠病毒疫苗的信心在今年內持續下降；而全美半數民眾上月表示不會施打新冠疫苗。

共和黨籍籍俄亥俄州聯邦參議員波特曼(Rob Portman)為了提升民眾對新冠病毒疫苗的信心，決定志願參加試驗。

64歲的波特曼是目前唯一一位宣布參與新冠病毒疫苗試驗的聯邦參議員，於近兩周前參加藥廠嬌生(J&J)的一場大型試驗；他說：「我希望民眾能停止批評在FDA的全球頂尖科學家，他們都根據科學工作；我希望鼓勵民眾站出來參與相關試驗並接種。」

另外，多位民主黨籍州長成立委員會，表示不信任川普總統的政府因應疫情的方式，也擔心政治考量會影響疫苗的批准。

紐約州長葛謨9月宣布該州成立由一位得過諾貝爾獎(Nobel)的病毒學家主導的疫苗委員會，並表示：「全國民眾不信任這個聯邦政府審核新冠病毒疫苗的過程。」

多個民主黨主政的州府官員受訪時表示，各州針對疫苗進行的審核，是為了幫助說服猶豫的民眾施打經過認可的疫苗。

俄亥俄州的聯邦參議員波特曼17日表示他志願參加新冠疫苗的測試行列，以協助抗疫。(...
俄亥俄州的聯邦參議員波特曼17日表示他志願參加新冠疫苗的測試行列，以協助抗疫。(美聯社))

疫苗 民主黨 FDA

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