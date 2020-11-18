疫情惡化 共和黨州長紛頒口罩令

加州洛杉磯的大型購中心掛出「不戴口罩，不准入內」的告示牌。(美聯社)

公衛專家連月呼籲戴口罩，不過隨著許多反對口罩令的共和黨 州疫情 加劇，許多州長開始改變防疫 作法，其中俄亥俄州已宣布全州宵禁，愛阿華州則首度實施口罩令之際；但國家過敏和傳染病研究院佛奇(Anthony Fauci)17日表示，美國須有一致的防疫作法，而非各州凌亂不連貫的防疫。

「我們需要一些人人應該遵守的基本公衛措施，而非不連貫的作法。」佛奇說，「一州說一件事，另一州又說另一件事。」

佛奇的話呼應民主黨總統當選人白登的看法，卻與川普總統的言行背道而馳，不過佛奇堅稱他想要遠離政治。

根據約翰霍普金斯大學數據，截至17日晚間，全球確診5554萬7836例，死亡133萬6670人，美國確診1134萬563例，死亡24萬8429人。

隨著疫情持續升溫並受到壓力，多州共和黨州長一改先前反對口罩的態度，開始要求民眾遵守防疫規定。

愛阿華州長雷諾茲(Kim Reynolds)先前稱口罩令只是「感覺良好」措施，她15日宣布口罩令與其他防疫措施，不過遭民主黨人批評口罩令不夠全面。

共和黨議員 87歲葛拉斯理染疫

愛州聯邦參議員葛拉斯理(Chuck Grassley)17日宣布確診新冠肺炎，並表示將自我隔離；87歲的葛拉斯理是共和黨最年長議員，他16日下午在國會發表演說，但他未透露染疫細節。

猶他州疫情自夏季以來持續升溫，州長赫伯特(Gary Herbert)先前表示，大力支持戴口罩但不會下令，以免造成執行分歧；如今他儲存更多口罩以保護民眾健康，並已宣布口罩令。

北達科他州長柏根(Doug Burgum)對口罩爭議相當謹慎，之前並未強制戴口罩，不過該州過去幾天人均染疫率領先全國後，他宣布口罩令，違者最高面臨1000元罰款。

西維吉尼亞州長賈斯提斯(Jim Justice)則是強力捍衛口罩令的共和黨州長，他本周擴大口罩令，即使在可保持社交距離的特定公眾地方也要戴口罩，因此招來批評。

全美K-12年級 恐再爆關校潮

俄亥州州長德威恩(Mike DeWine)17日宣布，從19日起之後三周，晚間10時至凌晨5時將實施宵禁，但不適用於上班、購物等必要外出活動；他也呼籲民眾限制10人私人聚會。

另外，伊利諾州禁止商家提供室內飲食，密西西比州延長七郡口罩令。

因疫情遲未緩和，全美各地K-12各級學校學生、家長和教職人員可能面臨新一輪學校關閉潮，許多大學也開始取消春假。