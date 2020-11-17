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MLB首位華裔女總管 伍佩琴掌馬林魚：想都不敢想

記者顏伶如、編譯林育正／綜合報導
邁阿密馬林魚隊球團新任總經理伍佩琴16日履新，成為美國職棒大聯盟(MLB)史上第一位女總經理。她說，只要不屈不撓，奮勇前進，就有希望。(路透)
邁阿密馬林魚隊球團新任總經理伍佩琴16日履新，成為美國職棒大聯盟(MLB)史上第一位女總經理。她說，只要不屈不撓，奮勇前進，就有希望。(路透)

邁阿密馬林魚隊(Miami Marlins)球團新任總經理伍佩琴(Kim Ng)16日履新，成為美國職棒大聯盟(MLB)史上第一位女總經理。對於締造劃時代的一刻，擁有30多年棒球營運經驗的伍佩琴接受美聯社訪問時說，這原本不敢奢望，也證明了不屈不撓，奮勇前進，就有希望。

原任美國職棒大聯盟棒球營運資深副總監(Senior Vice President of Baseball Operations)的伍佩琴，在職棒大聯盟闖出一片天並打破「玻璃天花板」的性別限制，無疑為年輕世代女性帶來重大影響，鼓勵更多女性勇於挑戰傳統上向來以男性為主的棒球世界。 馬林魚隊吉特(Derek Jeter)對媒體表示，在眾多考慮人選中，伍佩琴是條件最優的候選人。

17日將屆滿52歲的她說，如同經常對球員所說，遇到挫折時，可以傷心難過幾天，然後就要振作起來，「一定要重新站起來，我就是這樣。我曾經被擊敗過，經過無數的意志消沉，但不管怎樣，不能放棄希望」。

伍佩琴新職讓廣大亞裔美國民眾，甚至其他國家人民都同感榮幸，她受訪時謙稱：「顯然我在中國有個小小的球迷俱樂部。」

伍佩琴1968年生於印地安那州印地安納波里斯(Indianapolis)的華裔家庭，父親為華裔金融分析師，銀行家母親為在中國出生，5歲時移民美國。11歲喪父的伍佩琴是在紐約皇后區讀小學，在新澤西州讀高中。她在芝加哥大學(University of Chicago)主修公共政策，1990年畢業。在校期間參加壘球隊，曾獲選為最有價值內野手。

伍佩琴從1990年進入芝加哥白襪隊(Chicago White Sox)實習後，一路走來曾任紐約洋基隊(New York Yankees)副總經理、洛杉磯道奇隊副總經理(Los Angeles Dodgers)等職務。

這是伍佩琴第二次在美國職棒大聯盟寫下歷史。29歲時，她獲得紐約洋基隊聘請為副總經理，成為大聯盟史上最年輕的副總經理，也是第二位在大聯盟出任副總經理的女性。

過去10年，她曾在多支球隊的總管人選名單上，但總是未能一舉登頂。根據「ESPN」統計，她曾面試道奇、天使、教士(兩次)和水手等隊的總管職位，但全都鎩羽而歸。她也透露儘管有球隊給予面試機會，但對聘用她其實一點興趣也沒有。

伍佩琴坦承，連自己也懷疑能否獲得總管職位。她說：「這是在向你奮力不懈的意志力致敬，就像我們告訴球員，你能自怨自艾生悶氣，但事實就是如此。你必須重新站起來，這就是我不斷在做的。」

能為成為有意在運動管理領域發展的年輕女性的典範，她也感到相當感動。馬林魚執行長、前洋基傳奇球星基特(Derek Jeter)也說：「當我第一次與她聯繫，談得還不多，就認定彼此能攜手合作。」

當上馬林魚隊總管，伍佩琴坦言間上彷彿有1萬磅的重量壓著她，從一個肩膀，轉移至另一個肩膀。她表示：「你為好多人舉起火炬前進，這是很大的責任，但我願意接下。」

前馬林魚總裁，播客主持人塞森(David Samson)就說：「我們必須讓教育球隊高層，如果業界僅有顯少女性或有色人種，那聘用時，如果情況允許，就以直覺雇用他們吧。」

邁阿密馬林魚隊球團新任總經理伍佩琴(右)16日履新，成為美國職棒大聯盟(MLB)...
邁阿密馬林魚隊球團新任總經理伍佩琴(右)16日履新，成為美國職棒大聯盟(MLB)史上第一位女總經理。圖為她與馬林隊執行長Derek Jeter在馬林隊球場。(美聯社)

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