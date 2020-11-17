季辛吉籲白登：盡快恢復與中溝通 避免釀軍事衝突

前國務卿季辛吉16日在彭博新經濟論壇開場訪談中呼籲總統當選人白登上台後盡速與中國溝通，避免當前危機升級為軍事衝突。(路透)

前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)16日呼籲總統當選人白登上台後儘速與中國 溝通，避免當前危機升級為軍事衝突，因為現在的軍事科技，讓危機更難管控。

季辛吉在彭博新經濟論壇開場訪談中表示，美中溝通管道在川普 總統手中毀了，除非趕快建立可供雙方合作的基礎，「這個世界將墜入第一次世界大戰等級的災難」。

高齡97歲的季辛吉說：「美國 和中國越來越趨於衝突，他們(中國)又以戰狼姿態玩外交，危險在於，危機將會發生，一旦超越言詞衝突，就會演變成真正的軍事衝突。」

1972年打開中美建交大門的季辛吉說，希望大家共同面臨的新冠病疫威脅，會在白登明年元月20日就職後，開啟兩國政治磋商的大門。

他說，如果把新冠病毒當作警告，目前各國得主動對付它，長期解決必須全球合作，「這就是病毒給大家的一個教訓。」

美中儘管年初達成「第一階段」貿易協議，兩國關係已跌落谷底，隨後武漢爆發新冠疫情，蔓延全球，導致全球130萬人病亡，也幾乎摧毀全球經濟。

川普怪罪中國傳播病毒，把美國疫情失控也怪給中國，兩國敵意日深。上周，香港撤銷不忠於北京的民意代表資格，更讓美國感覺「一國兩制」的口號已死，祭出經濟制裁手段，制裁31家中國軍方背景的公司。

季辛吉說，川普以衝突提高談判籌碼的手段，不可能無止境地使用，早期他拿世界經濟失衡為由，強調美國吃虧不小，這點「我認為很重要」，但之後，手段就要改了。

美中關係急速下滑，逼近新冷戰局勢，季辛吉說，兩國最好都承認，即使每一層面都有衝突，都不應發展為軍事衝突。

為避免軍事衝突，他建議雙方共同建立機制，「我方總統派任自己信賴的一人，和習近平主席派任信賴的一人，這兩人代表各自的領導人，保持聯繫」。