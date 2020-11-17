季辛吉籲白登：盡快恢復與中溝通 避免釀軍事衝突
前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)16日呼籲總統當選人白登上台後儘速與中國溝通，避免當前危機升級為軍事衝突，因為現在的軍事科技，讓危機更難管控。
季辛吉在彭博新經濟論壇開場訪談中表示，美中溝通管道在川普總統手中毀了，除非趕快建立可供雙方合作的基礎，「這個世界將墜入第一次世界大戰等級的災難」。
高齡97歲的季辛吉說：「美國和中國越來越趨於衝突，他們(中國)又以戰狼姿態玩外交，危險在於，危機將會發生，一旦超越言詞衝突，就會演變成真正的軍事衝突。」
1972年打開中美建交大門的季辛吉說，希望大家共同面臨的新冠病疫威脅，會在白登明年元月20日就職後，開啟兩國政治磋商的大門。
他說，如果把新冠病毒當作警告，目前各國得主動對付它，長期解決必須全球合作，「這就是病毒給大家的一個教訓。」
美中儘管年初達成「第一階段」貿易協議，兩國關係已跌落谷底，隨後武漢爆發新冠疫情，蔓延全球，導致全球130萬人病亡，也幾乎摧毀全球經濟。
川普怪罪中國傳播病毒，把美國疫情失控也怪給中國，兩國敵意日深。上周，香港撤銷不忠於北京的民意代表資格，更讓美國感覺「一國兩制」的口號已死，祭出經濟制裁手段，制裁31家中國軍方背景的公司。
季辛吉說，川普以衝突提高談判籌碼的手段，不可能無止境地使用，早期他拿世界經濟失衡為由，強調美國吃虧不小，這點「我認為很重要」，但之後，手段就要改了。
美中關係急速下滑，逼近新冷戰局勢，季辛吉說，兩國最好都承認，即使每一層面都有衝突，都不應發展為軍事衝突。
為避免軍事衝突，他建議雙方共同建立機制，「我方總統派任自己信賴的一人，和習近平主席派任信賴的一人，這兩人代表各自的領導人，保持聯繫」。
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