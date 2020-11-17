我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

季辛吉籲白登：盡快恢復與中溝通 避免釀軍事衝突

記者張聲肇／綜合報導
前國務卿季辛吉16日在彭博新經濟論壇開場訪談中呼籲總統當選人白登上台後盡速與中國溝通，避免當前危機升級為軍事衝突。(路透)
前國務卿季辛吉16日在彭博新經濟論壇開場訪談中呼籲總統當選人白登上台後盡速與中國溝通，避免當前危機升級為軍事衝突。(路透)

前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)16日呼籲總統當選人白登上台後儘速與中國溝通，避免當前危機升級為軍事衝突，因為現在的軍事科技，讓危機更難管控。

季辛吉在彭博新經濟論壇開場訪談中表示，美中溝通管道在川普總統手中毀了，除非趕快建立可供雙方合作的基礎，「這個世界將墜入第一次世界大戰等級的災難」。

高齡97歲的季辛吉說：「美國和中國越來越趨於衝突，他們(中國)又以戰狼姿態玩外交，危險在於，危機將會發生，一旦超越言詞衝突，就會演變成真正的軍事衝突。」

1972年打開中美建交大門的季辛吉說，希望大家共同面臨的新冠病疫威脅，會在白登明年元月20日就職後，開啟兩國政治磋商的大門。

他說，如果把新冠病毒當作警告，目前各國得主動對付它，長期解決必須全球合作，「這就是病毒給大家的一個教訓。」

美中儘管年初達成「第一階段」貿易協議，兩國關係已跌落谷底，隨後武漢爆發新冠疫情，蔓延全球，導致全球130萬人病亡，也幾乎摧毀全球經濟。

川普怪罪中國傳播病毒，把美國疫情失控也怪給中國，兩國敵意日深。上周，香港撤銷不忠於北京的民意代表資格，更讓美國感覺「一國兩制」的口號已死，祭出經濟制裁手段，制裁31家中國軍方背景的公司。

季辛吉說，川普以衝突提高談判籌碼的手段，不可能無止境地使用，早期他拿世界經濟失衡為由，強調美國吃虧不小，這點「我認為很重要」，但之後，手段就要改了。

美中關係急速下滑，逼近新冷戰局勢，季辛吉說，兩國最好都承認，即使每一層面都有衝突，都不應發展為軍事衝突。

為避免軍事衝突，他建議雙方共同建立機制，「我方總統派任自己信賴的一人，和習近平主席派任信賴的一人，這兩人代表各自的領導人，保持聯繫」。

中國 美國 川普

上一則

川普拚卸任前兌現政見 欲加速撤軍阿富汗、伊拉克

下一則

涉行賄逾150萬助兒進哈佛 華商、教練被逮：憑實力入學

延伸閱讀

紐時：川普上周想攻擊伊朗 被副總統等高官勸阻

紐時：川普上周想攻擊伊朗 被副總統等高官勸阻
97歲季辛吉：美新總統首要和中國對話 避免分歧變衝突

97歲季辛吉：美新總統首要和中國對話 避免分歧變衝突
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
分析╱白登上台後 川普稅表終於就會曝光了嗎？

分析╱白登上台後 川普稅表終於就會曝光了嗎？

熱門新聞

川普想翻盤變成不可能任務。(美聯社)

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

2020-11-12 01:30

1張圖看疫情：全美確診破1120萬例 死亡逾24.7萬例

2020-11-17 03:00

大選開票結果／白登奪得喬州 川普拿下北卡

2020-11-13 14:30
美國國務卿龐培歐今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美聯社

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

2020-11-12 18:50
川普13日下午在玫瑰花園發表談話時表示，無論如何在他任內不會再次因為疫情封城，但誰知道下一任政府會怎麼做。(歐新社)

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

2020-11-13 19:51
川普陣營16日突然撤銷原本於喬治亞州、威斯康辛州、賓州、密西根州質疑選票舞弊、要求法院推翻計票結果的選舉訴訟。美聯社

川普陣營突撤四州選舉訴訟

2020-11-16 15:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普陣營突撤四州選舉訴訟

川普陣營突撤四州選舉訴訟
比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%

比輝瑞新冠疫苗還厲害！莫德納疫苗有效數據近95%
泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤

泰國蝦吃到飽！朋友曝拒吃原因 她崩潰：我吃了2大盤
喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」

喬治亞州手動驗票 竟發現2600多張選票「沒算到」
整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店

整輛車衝進新開麵包店！ 4華男法拉盛搶車位 先撞人再撞店