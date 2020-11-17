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川普拚卸任前兌現政見 欲加速撤軍阿富汗、伊拉克

記者張聲肇／綜合報導
政府官員16日表示，川普總統預期在1月15日以前，裁減近半駐阿富汗美軍到剩下2500人。圖為2019年感恩節川普前往阿富汗慰問駐軍。(Getty Images)
政府官員16日表示，川普總統預期在1月15日以前，裁減近半駐阿富汗美軍到剩下2500人。圖為2019年感恩節川普前往阿富汗慰問駐軍。(Getty Images)

川普政府官員16日表示，川普總統預期在1月15日以前，裁減近半駐阿富汗美軍到剩下2500人，裁減駐伊拉克美軍500多人，也留下2500人。

川普原擬在年底前，將美軍完全撤離阿富汗和伊拉克，以實現他四年前的競選諾言，因為軍方和外交系統大力反對而作罷，但他上周徹底更換國防部高階官員，剷除異己，扶植忠於自己裁軍政策的人上任，就是要在下台前「政績」好看些。

官方消息人士說，軍方領導人已獲知，川普打算發布裁減駐軍的行政命令，命令還沒有送到駐軍將領手上。目前駐阿富汗美軍為數4500到5000，駐伊拉克美軍有3000多名。

上述裁軍計畫如果兌現，再過五天就宣誓就任的白登，一上台就得面對駐這兩國美軍大幅減少的局面，軍方領導人對伊拉克的局勢較為放心，因為伊拉克軍隊維持國安的能力較令人放心。

阿富汗的情況較為複雜。代理國防部長米勒(Christopher Miller)上周末對三軍將士談話，措辭謹慎：「我們仍要結束凱達組織2001年跑到我們國內發動的戰爭(911恐怖攻擊)，我們絕不能重複過去為德不卒的戰略錯誤。」但他也表示，「所有的戰爭，都必須停止。」

米勒說：「這個戰爭太長了，我們的犧牲太大了，許多人都厭倦戰爭了，我就是其中一人。終戰需妥協、夥伴。我們迎戰了挑戰者，我們盡了力。現在，(我們的子弟兵)該回家了。」

但是，這麼快速的撤軍，川普本人的軍事顧問，如駐中東美軍指揮官陸戰將領麥肯錫(Frank McKenzie)都難以認同，但他們只好接受「未完全撤軍」的現實。他們至少還保有在阿富汗境內，對抗恐怖主義的部隊，也有足夠的時間，把重要的裝備撤回國內，或搬到其他地方。

留住部分兵力在阿富汗和伊拉克，除了促使神學士(Taliban)和阿富汗政府等各界勢力認真談和，另有就近牽制伊斯蘭國(IS)殘餘部隊作亂的作用。

川普 國防部 白登

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