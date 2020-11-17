涉行賄逾150萬助兒進哈佛 華商、教練被逮：憑實力入學

司法部宣布起訴華商涉嫌行賄哈佛擊劍隊教練一案，圖為哈佛大學。(美聯社)

麻州 聯邦檢察官辦公室16日宣布，以涉嫌串謀行賄聯邦計畫罪(Conspiracy to commit programs bribery)起訴馬里蘭州華商、iTalkBB創辦人趙捷，及涉嫌收賄的哈佛大學 前擊劍教練布蘭登(Peter Brand)。兩人被控共謀讓趙捷兩子進入哈佛校隊，確保被校方錄取，涉案金額超過150萬元。兩人被捕後分別在馬里蘭、波士頓聯邦法院過堂，拒絕認罪。

趙捷的律師Bill Weinreb在聲明中表示，當事人的孩子們在高中是「學術明星」(academic stars)，也是有國際競爭水平的擊劍運動員，他們憑藉自己實力獲得哈佛大學錄取。兩人在大學生涯中都代表哈佛隊擊劍，達到第一級別(Division One)水平。趙捷否認相關指控，並將在法庭上積極抗辯。

檢方指出，2012年5月，哈佛大學前男女擊劍隊主教練布蘭登對一名涉案中間人表示，「Jack(趙捷)不需要帶我去任何地方，你可以告訴他，他的孩子們也不需要是偉大的擊劍手。我需要的只是一個好的激勵(good incentive)來招募他們。」

起訴書提及，2013年2月，趙捷曾向一名涉案者管理的擊劍慈善機構捐贈100萬元，同年12月，趙捷的長子進入擊劍隊被哈佛錄取；之後該慈善機構轉帳10萬元給布蘭登夫婦成立的基金會。

文件並指出，趙捷前後共給布蘭登超過150萬元，如代為支付汽車、兒子學費和房屋相關費用等，包括支付布蘭登麻州住宅貸款，之後並以超出市場行情價格買下。據波士頓環球報報導，布蘭登位於Needham四分之一畝的三臥房屋，2016年估價約55萬元，趙捷當時出價近100萬元買下，未曾入住，17個月後認賠出售。他對媒體表示僅是投資，與兒子申請大學無關。趙捷的小兒子在2017年進入哈佛大學。檢方指出，布蘭登在招收趙捷兩個兒子進入擊劍隊時，沒有向哈佛大學報告上述資金來往。

聯邦檢察官萊林(Andrew E. Lelling)說，此案是司法部持續揭露和阻止大學招生 腐敗努力的一部分。每年有數以百萬計的年輕人努力進入大學，將盡力維持公平競爭。

檢方指出，串謀行賄聯邦計畫罪若經定罪，最高可判處五年監禁、三年監督釋放，以及25萬元罰款，或總收益或損失的兩倍，以較高者為準。

媒體早前報導，此案並非大規模招生醜聞「校隊藍調行動」(Operation Varsity Blues)的一部分，而是因該調查受關注後被牽出。哈佛早前開展獨立調查後，已開除布蘭登。趙捷的長子曾擔任哈佛擊劍隊隊長，已於2018年畢業；其小兒子為哈佛大四學生，仍是擊劍隊成員；兩人表示不知道父親與教練的購房交易。