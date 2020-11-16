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全美2000萬人 下月或可接種疫苗

編譯陳韻涵、編譯林梅婕／綜合15日電
美國約2000萬人可能在12月接種疫苗，之後每個月預料約2500萬到3000萬人可接種。圖為底特律一名護士為志願者注射實驗性疫苗。(Getty Images)
美國約2000萬人可能在12月接種疫苗，之後每個月預料約2500萬到3000萬人可接種。圖為底特律一名護士為志願者注射實驗性疫苗。(Getty Images)

川普政府日前宣布，美國約2000萬人可能在12月接種疫苗，之後每個月預料約2500萬到3000萬人可接種。另外，牛津大學(Oxford University)與英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)合作的研發計畫，有望在聖誕節前產出數百萬劑英國製造的疫苗。

川普政府的新冠肺炎疫苗與藥物加速器「神速任務」共同領導人、「葛蘭素史克」(GlaxoSmithKline)藥廠主管史勞依(Moncef Slaoui)表示，疫苗施打日期將根據聯邦食品暨藥物管理局(FDA)緊急授權使用一種或多種疫苗而定，EUA可能在未來幾周發生。

輝瑞(Pfizer)藥廠上旬宣布疫苗效度逾90%的好消息，本月將據此結果向FDA申請。

史勞依說，生技藥廠莫德納(Moderna)與國家衛生研究院(NIH)密切合作，未來幾日將宣布研究數據，很快就會申請EUA。神速任務營運長、陸軍上將佩爾納(Gustave Perna)則說，政府將在EUA批准後的24小時內為民眾注射疫苗。

儘管各大藥廠神速研發疫苗，但數十款疫苗仍在開發階段，史勞依預估，優先接種族群如健康照護員和老人還得等待數月。

美國目前除輝瑞和莫德納外，還有英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)及嬌生(Johnson & Johnson)的疫苗進入最後試驗階段，至少還有另一家藥廠計畫本月進入最後試驗階段。

由於輝瑞所生產的疫苗共分兩劑，須間隔幾周後才能接種第二劑，且儲藏溫度須維持在華氏零下78度；但牛津大學(Oxford University)與英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)合作的疫苗研發小組主任波拉德(Andrew Pollard)宣布，波拉德宣稱，自家疫苗只需要儲存在冰箱溫度即可，價格將將比輝瑞製造的疫苗便宜10倍。

「為了這項研發我們全年無休地工作，所以我們也很期待看到成果；儘管我們只是牛津大學的一小組研發成員，卻能以破紀錄的速度，在如此短的時間內完成大規模的研發，可說是個奇蹟；而我們夥伴阿斯特捷利康也會以非營利模式供給疫苗」，波拉德說。

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