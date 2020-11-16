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新冠確診直奔1100萬例 「全國都成熱點」 住院人數近7萬

編譯樊蕙／綜合15日電
美國新冠病毒確診感染案例15日突破1100萬例。圖為紐約布魯克林設帳篷為民眾檢測。(美聯社)
美國新冠病毒確診感染案例15日突破1100萬例。圖為紐約布魯克林設帳篷為民眾檢測。(美聯社)

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，全美新冠病毒確診感染個案15日超過1100萬例，距離跨過1000萬例大關還不到一周，為疫情爆發以來全美新增100萬例最快的速度。

據約翰霍普金斯大學統計，至少45州過去一周內新增新冠病毒感染個案比前一周更多。

急診醫師溫麟衍(Leana Wen)說：「不是只有一個或兩個熱點，全國都是新冠病毒感染的熱點。」

懷俄明州14日單日通報202起新冠肺炎住院個案以及新增17起死亡個案，寫下新高紀錄。

據新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，預期新冠肺炎死亡人數很快將超越夏季高峰，並接近春季初期的程度；僅14日當天全美就新增1266例死亡，死亡個案總計更超過24萬6000起。

全美新冠肺炎患者住院人數14日創新高，達6萬9455人；遠高於4月15日5萬9940人的春季高峰，也比7月23日5萬9718人的夏季高峰更多。

部分醫院人手不足，只能讓感染新冠病毒卻無症狀的醫師與護士繼續在新冠肺炎小組工作。

部分官員加強防疫限制，也有人說改變行為比封鎖更重要。

華盛頓州針對社交聚會、企業與宗教儀式頒布新的限制。

猶他州強制全州民眾戴口罩；俄亥俄州則針對企業實施更嚴格的強制戴口罩規定。

新墨西哥州禁止非必要商家的當面服務；馬里蘭州將餐廳室內用餐人數限制從可容納人數的75%降低至50%；紐約州規定多數酒吧與餐廳都必須於晚間十時打烊；俄勒岡州禁止餐廳內用服務，並限制社交聚會不得超過六人參加。

原住民納瓦荷族(Navajo Nation)保留區自16日起也實施更嚴格的措施，包括讓學生遠距上課，以及停止非必要的政府服務。

新冠肺炎 新墨西哥州 紐約州

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