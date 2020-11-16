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佛奇：政權平順交接 有助控制疫情

編譯樊蕙／綜合15日電

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)15日說，如果現政府的衛生官員能開始與民主黨總統當選人白登的政權交接團隊合作「會更好」，他也強調在全國新冠病毒疫情惡化的關鍵時刻平順完成交接過程的重要性。

佛奇對有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目主持人塔珀(Jake Tapper)說：「我經歷過多次政權交接，先後為六位總統服務，總共36年；非常明顯的是，平順移交資訊的交接過程真的很重要，幾乎就像是在賽跑時交棒一樣，不會想停下腳步再交棒給某人，而實際上是會繼續前進，那就是交接的本質，所以如果我們能做到那樣，當然會讓一切更順利。」

佛奇也指出，他曾與獲白登任命為白宮幕僚長的柯連恩(Ron Klain)共事；柯連恩曾在前總統歐巴馬(Barack Obama)執政時期，負責協調政府因應伊波拉病毒(Ebola)危機的工作；「他在伊波拉疫情期間表現相當出色，而我們最終成功戰勝伊波拉疫情」。

佛奇認為，全美可能要到2021年4月或7月才能恢復「相對正常」，即可能於明年第二或第三季達到那種狀態，但民眾何時才能安全參加大型聚會，取決於多個因素。

藥廠輝瑞(Pfizer)先前發表關於疫苗成效的初步資料，還有另一家公司也可望很快發表初步成果，佛奇則說：「那很棒，但我們必須讓民眾接受疫苗。」

佛奇也說，如果新冠肺炎患者超過醫院負荷，各地或各州官員可能會勒令部分地區再度封鎖；「我們不會再次封鎖全國；但我認為我們會開始看到一些地方層級，可能是州長或市長或地方層級人員，會進行非常精確的限制，在功能上相當於地方封鎖；如果情況真的變得很糟，就可能需要採取大家討論的額外措施。」

佛奇 疫情 疫苗

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