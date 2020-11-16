SpaceX飛龍號升空 載4太空人赴國際太空站
SpaceX飛龍號再次升空，於15日晚自佛羅里達州的甘迺迪太空中心，載送四名太空人至國際太空站；副總統潘斯伉儷現場見證下，這是國家航空暨太空總署(NASA)首次由民間公司主導的飛行任務，創下太空史的重要里程碑。
四名太空人中有一名日本人與三名美國人；組員將飛龍號太空艙稱為「堅韌號」(Resilience)，象徵今年世人面臨的新冠肺炎等諸多挑戰；太空船預計在16日抵達國際太空站。發射現場播報員宣布：「堅韌號已升空。」，屆時預計耗時27個半小時抵達太空站。
可惜SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)疑似有輕微新冠肺炎症狀，無法到現場共襄盛舉。不過，國家太空委員會(National Space Council)主席潘斯副統自華府來訪，加入NASA署長布萊登斯坦(Jim Bridenstine)的行列，一同觀賞火箭發射。
潘斯來到控制中心中心向工作人員致意，他興奮地直呼：「在火箭射空的那一瞬間，我的呼吸大概停了一分鐘。」
儘管近期全美新冠肺炎疫情急遽升溫，但仍有大批熱情民眾聚集在周邊小鎮和海灘，親眼觀賞壯闊的火箭升空畫面。
發射前，任務指揮官霍普金斯(Mike Hopkins)也向NASA和SpaceX的工作同仁喊話，「在艱困的時刻成同心協力，你們啟發了整個國家。」本次任務順利，太空船抵達軌道時。火箭也成功降落在大西洋的漂浮平台順利回收。
這次的飛行任務，預計使NASA能夠定期輪替太空人至國際太空站，解決過去多年延宕的問題。本次任務由空軍上校霍普金斯帶領，組員為三男一女；包括前F-18航母戰鬥機飛行員葛洛佛(Victor Glover)，他也是太空任務久違的非裔太空人；還有物理學家珊儂‧沃克(Shannon Walker)和日本太空人野口聰一，組員背景多元。
太空人在登上太空船前，照例與家屬親友擊掌和擁抱，搭乘特斯拉前往太空船。雖然馬斯克遺憾缺席，這次由SpaceX總裁葛溫‧夏特威爾(Gwynne Shotwell)親自出席，為太空人送行。四人將與上個月自哈薩克升空的兩名俄國和一名美國太空人於太空站會合。
SpaceX預計將在明年夏末或初秋，再次發射太空船升空。
上一則
華府大遊行入夜變調 挺、反川普民眾爆衝突 至少21人被捕
下一則
FB留言