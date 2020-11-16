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帶回火星岩石…NASA需要更多時間、經費

記者胡玉立／綜合報導 

當局一個獨立審查委員會上周指出，國家航空暨太空總署(NASA)低估了在未來十年內，將火星岩石帶回地球所需要花費的時間和金錢。

審查委員會建議，有鑑於種種技術挑戰，NASA和歐洲太空總署(ESA)應考慮將下次帶回火星岩石任務的時間，從2026年延後到2028年。任務延後會增加成本，計畫預算會上達40億元以上，比NASA目前預想的開支高出10億元。

NASA「堅毅號」(Perseverance)火星探測車已於7月30日成功發射，預計2021年2月登陸火星，採取火星地質樣本。它的目標是耶澤羅撞擊坑(Jezero Crater)，此處被認為是地質古老且地形豐富的三角洲，可能保存古老微生物。科學家的目標是在2030年代初取回樣品，然後在地球最好的實驗室進行樣本分析，以確定火星是否存在過生命。

NASA與ESA已合作開發登陸器以獲取樣本，將由一枚火箭將樣本從火星表面帶走，然後由一繞軌道飛行的太空船接收樣本，再返回地球。這些裝備需要另從地球發射兩次。

審查委員會主席、Orbital ATK退休執行長湯普森(David Thompson)建議，最好將後續發射時間延後兩年，以確保獲得最大成功機會。不過，委員會成員、麻省理工學院瑪麗亞·祖伯(Maria Zuber)強調，這並不是建議NASA放慢腳步。

NASA科學任務負責人朱布肯(Thomas Zurbuchen)表示，NASA將重新評估任務日期並考慮所有選項；目前大家「正全力以赴，不會有任何懈怠。」

NASA 太空 預算

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