馬斯克疑染疫：感覺像輕微感冒
特斯拉(Tesla)執行長，同時也是太空探索技術公司SpaceX的創辦人馬斯克(Elon Musk)，日前透露自己經過四次的新冠病毒檢驗，卻得到兩次陰性、兩次陽性的結果，也因此無法出席自家太空船「飛龍號」的升空典禮；除了質疑檢測的準確性，馬斯克也持續更新自己的狀況，宣稱他目前的感覺和「輕微感冒」沒什麼不同。
馬斯克15日上午在推特上表示：「我感覺蠻正常的，現在沒有任何病症；上周我出現輕微感冒的症狀，我也曾經重感冒過，兩相比較這次算是輕微，希望很快就能結束。」
針對詭異的檢測結果，馬斯克表示：「如果這會發生在我身上，也會發生在其他人身上；我準備接受其他實驗室的聚合酶鏈鎖反應測試(PCR)，結果大約會在24小後出爐。」
根據馬斯克14日晚間的推文，他形容感覺有點忐忑，但和感冒差不多，只是身體多些疼痛，頭腦有些不清楚，比咳嗽和打噴嚏嚴重一點，但DayQuil超棒。」
先前馬斯克曾表示，自己有流鼻水、咳嗽和輕微發燒的症狀，但在他服用感冒藥DayQuil之後，這些病症都已經消失。
醫療設備研發大廠碧迪公司(Becton Dickinson)推出的檢驗儀器Veritor Plus，可在15分鐘內快速完成新冠病毒的抗原檢測；根據他13日的推文，馬斯克的四次檢測都是使用碧迪的Veritor Plus。
對於馬斯克的檢測結果，推特上也掀起一番討論，一名民眾質疑：「這是否和我們國內確診率如此居高不下的原因有關？」
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)早先通過碧迪公司的緊急使用授權時，曾表示任何陰性的檢測結果都應該再使用分子檢測(Molecular Testing)進行驗證，才能得到最準確的結果。
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