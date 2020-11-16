馬斯克疑染疫：感覺像輕微感冒

馬斯克因為新冠確診情況不明，15日沒能親自到發射現場，只能在附近觀看。(美聯社) Musk-Neuralink-Demo FILE - In this Sunday, Jan. 19, 2020. file photo, Elon Musk founder, CEO, and chief engineer/designer of SpaceX speaks during a news conference after a Falcon 9 SpaceX rocket test flight to demonstrate the capsule's emergency escape system at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla. Elon Musk is not content with just electric cars, populating Mars and building underground tunnels to solve traffic problems. He also wants to get inside your brain. His startup, Neuralink, wants to one day implant computer chips inside people's brain. (AP Photo/John Raoux, File)

特斯拉(Tesla)執行長，同時也是太空 探索技術公司SpaceX的創辦人馬斯克 (Elon Musk)，日前透露自己經過四次的新冠病毒檢驗，卻得到兩次陰性、兩次陽性的結果，也因此無法出席自家太空船「飛龍號」的升空典禮；除了質疑檢測 的準確性，馬斯克也持續更新自己的狀況，宣稱他目前的感覺和「輕微感冒」沒什麼不同。

馬斯克15日上午在推特上表示：「我感覺蠻正常的，現在沒有任何病症；上周我出現輕微感冒的症狀，我也曾經重感冒過，兩相比較這次算是輕微，希望很快就能結束。」

針對詭異的檢測結果，馬斯克表示：「如果這會發生在我身上，也會發生在其他人身上；我準備接受其他實驗室的聚合酶鏈鎖反應測試(PCR)，結果大約會在24小後出爐。」

根據馬斯克14日晚間的推文，他形容感覺有點忐忑，但和感冒差不多，只是身體多些疼痛，頭腦有些不清楚，比咳嗽和打噴嚏嚴重一點，但DayQuil超棒。」

先前馬斯克曾表示，自己有流鼻水、咳嗽和輕微發燒的症狀，但在他服用感冒藥DayQuil之後，這些病症都已經消失。

醫療設備研發大廠碧迪公司(Becton Dickinson)推出的檢驗儀器Veritor Plus，可在15分鐘內快速完成新冠病毒的抗原檢測；根據他13日的推文，馬斯克的四次檢測都是使用碧迪的Veritor Plus。

對於馬斯克的檢測結果，推特上也掀起一番討論，一名民眾質疑：「這是否和我們國內確診率如此居高不下的原因有關？」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)早先通過碧迪公司的緊急使用授權時，曾表示任何陰性的檢測結果都應該再使用分子檢測(Molecular Testing)進行驗證，才能得到最準確的結果。