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向業界尋求提案…NASA擬在月球、火星建核電廠

編譯徐薏茹╱綜合15日電

國家航空暨太空總署(NASA)與能源部向業界尋求提案，在月球及火星上建造核電廠，打造裂變電源系統，以支持長期太空探索計畫，目標是在2026年前讓飛行系統、著陸器及反應爐就位。

在NASA「太空技術任務部門」(Space Technology Mission Directorate)領導核能技術的卡洛米諾(Anthony Calomino)說: 「利用裂變電源系統在行星表面生產大量電力將能支持大規模的太空探索、建造人類太空駐點、利用星球在地資源，同時也促成商業化的可能，他表示此項計畫的關鍵技術為核子反應爐、電力轉換、排熱以及太空飛行技術。

NASA與愛達荷國家實驗室(簡稱INL)合作，INL為能源部綜合實驗室的核研究中心，將負責月球裂變電源系統的開發合約。

實驗室已徵求相關行業提供訊息以便評估，目前收到22則公司答覆，包括航太、核能及電力轉換等產業。另外預計於2021年初徵求核裂變電源的提案。

對一般大眾來說，在月球上建造核電廠似乎不是個尋常的主意，有些人甚至覺得危險，專家則表示無須擔心，因為先前早就有在外太空使用核能的紀錄，最早可追溯至1969年的「阿波羅12號」。

除此之外，環保人士也擔心太空汙染問題，認為太陽能、風力、水力發電等再生能源成本已大幅下降，沒必要在太空建造核能發電系統。有人建議NASA使用太陽能，太陽能早已應用於航太中。

專家則回應基於種種環境因素，要在太空中使用再生能源極具挑戰，核能是非常乾淨且效率極高的能源，發展核能對未來太空探索至關重要；此外，即使月球的核電設備發生意外，也不會對地球造成太大傷害，因為地球有大氣層保護，阻絕外太空致命輻射，且太空本來就充斥各式各樣輻射。

太空 NASA 能源部

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