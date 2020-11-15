伊凡卡、庫許納若重返紐約 恐不再受歡迎

第一千金伊凡卡和夫婿庫許納，在父親卸任後將重返紐約市定居，但時過境遷，能否受到歡迎是個疑問。(美聯社)

紐約市 慶賀民主黨總統人白登勝選，讓一件事變得更明顯：川普家族不再受歡迎。這對去年將永久住所遷往佛州的川普總統而言，可能影響不大；但對川普長女伊凡卡 ‧川普(Ivanka Trump)及夫婿庫許納 (Jared Kushner)而言，時過境遷的失落感恐怕不小。

CNN報導，伊凡卡與庫許納在華盛頓的風光日子進入尾聲，曾為政壇焦點的夫妻將如何在曼哈頓經營這個黃金品牌。

「總統對紐約很糟且造成分裂，那是場夢魘、空白或過氣人物」；曾與伊凡卡夫婦互動的香奈兒(Chanel)前主席之女、上東城作家吉兒‧卡門(Jill Kargman)說：「這裡沒有人會忘記，在他的所作所為之後重回故地，行不通。」

在成為白宮居民前的日子，庫許納和伊凡卡是紐約上流社會的成員。他們是大都會藝術博物館慈善晚宴(Met Gala)的常客，常出席浮華世界(Vanity Fair)雜誌的翠貝卡電影節(Tribeca Film Festival)派對；伊凡卡周旋於時尚活動之間，參加設計師卡羅琳娜‧海萊拉(Carolina Herrera)時裝秀，以及林肯中心為義大利設計師范倫鐵諾(Valentino)舉辦的年度魅力女性獎。

但他們恐無法回到這些光鮮亮麗的舞台，等著他們的可能類似10月由反川團體「林肯計畫」(Lincoln Project) 在時報廣場(Time Square)刊登的揶揄畫面。

林肯計畫當時在時報廣場推出大型數位廣告看板，以同樣都是白宮資深顧問的伊凡卡及庫許納為主角，列出全美及紐約染疫死亡人數，搭配伊凡卡笑容滿面的圖檔；庫許納為主角的廣告看板則寫著：「紐約客將飽受折磨，那是他們的事。」這句話出自庫許納9月接受「浮華世界」訪談的內容。

伊凡卡及庫許納對林肯計畫提告後，林肯計畫在海湖莊園(Mar-a-Lago)租用駁船，並在川普大樓附近租用卡車示威。

當然，紐約並非兩人離開白宮後的唯一目的地，兩人至今對日後居所保密到家。

東廂官員透露，兩人往返白宮與曼哈頓上東城的公寓，也可能在新澤西州度過一段時間；另有兩位消息人士透露，伊凡卡夫婦可能落腳佛州，或許是棕櫚灘(Palm Beach)。

伊凡卡最近多次造訪佛州，出席社交或共和黨政治活動，也赴邁阿密造勢；CNN指出，若伊凡卡希望發展未來的政治仕途，佛州將是不錯的發跡點。