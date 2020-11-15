歐巴馬前幕僚建議：白登可仿效川普 用行政命令施政

歐巴馬首個任期的幕僚長伊曼紐，在今年大選中提前投票。(美聯社)

白登 贏得總統職位，很大程度上在於他的反川普 政策，不過歐巴馬 時代的兩名白宮舊人，敦促白登以特定的方式，仿效川普依靠發布行政命令，來推動實施關鍵性政策。

如無意外白登可以入主白宮，但參院極有可能由共和黨掌控，民主黨在眾院的多數席位更比預期縮小，面對兩黨撕裂嚴重的國會，肯定會拖延政府的施政。

曾在歐巴馬第二個任期內出任幕僚長的麥唐諾(Denis McDonough)認為，正如川普本人所展示的那樣，透過賦予總統的權力，在移民，能源及氣候政策等方面採取行政手段來實行。

至於歐巴馬首個任期的幕僚長伊曼紐(Rahm Emanuel)也指出，川普透過積極行使行政命令改變了局面，而且涉及多個方面，毋須國會任何立法。

歐巴馬本人在任內也簽署了不少備受矚目的行政命令，對環境、教育、移民和勞工政策作出廣泛的行政法規修改；但與川普不同的是，歐巴馬的大多數行政命令是由於在民主黨在國會失去多數席位後，沒有立法選擇權而採取行政手段。

對此，有望成為白登幕僚長的柯連恩(Ron Klain)在接受MSNBC訪問時表示，其實已有不少行政命令在處理中，白登就任的第一天，就會簽署一份行政命令。

這些做法等於重複川普四年來一直廢除歐巴馬政策的做法；例如白登從第一天開始，就會恢復保護百萬名「夢想生」計畫、重新加入巴黎氣候協定、利用「國防生產法」製造更多的個人防護新冠疫情裝備等。

本來白登所作出的行動，是建基於民主黨控制參院的基礎上，儘管現在情況可能不一樣，但麥唐諾，伊曼紐和其他民主黨人仍然相信，白登可通過行政部門取得相同的成果。

麥唐諾直截了當的說，沒理由讓白登不使用他的權力。