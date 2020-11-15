我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

全美封城抗疫？白登陷兩難…就怕加劇民意分裂

歐巴馬前幕僚建議：白登可仿效川普 用行政命令施政

編譯盧炯燊／綜合14日電
歐巴馬首個任期的幕僚長伊曼紐，在今年大選中提前投票。(美聯社)
歐巴馬首個任期的幕僚長伊曼紐，在今年大選中提前投票。(美聯社)

白登贏得總統職位，很大程度上在於他的反川普政策，不過歐巴馬時代的兩名白宮舊人，敦促白登以特定的方式，仿效川普依靠發布行政命令，來推動實施關鍵性政策。

如無意外白登可以入主白宮，但參院極有可能由共和黨掌控，民主黨在眾院的多數席位更比預期縮小，面對兩黨撕裂嚴重的國會，肯定會拖延政府的施政。

曾在歐巴馬第二個任期內出任幕僚長的麥唐諾(Denis McDonough)認為，正如川普本人所展示的那樣，透過賦予總統的權力，在移民，能源及氣候政策等方面採取行政手段來實行。

至於歐巴馬首個任期的幕僚長伊曼紐(Rahm Emanuel)也指出，川普透過積極行使行政命令改變了局面，而且涉及多個方面，毋須國會任何立法。

歐巴馬本人在任內也簽署了不少備受矚目的行政命令，對環境、教育、移民和勞工政策作出廣泛的行政法規修改；但與川普不同的是，歐巴馬的大多數行政命令是由於在民主黨在國會失去多數席位後，沒有立法選擇權而採取行政手段。

對此，有望成為白登幕僚長的柯連恩(Ron Klain)在接受MSNBC訪問時表示，其實已有不少行政命令在處理中，白登就任的第一天，就會簽署一份行政命令。

這些做法等於重複川普四年來一直廢除歐巴馬政策的做法；例如白登從第一天開始，就會恢復保護百萬名「夢想生」計畫、重新加入巴黎氣候協定、利用「國防生產法」製造更多的個人防護新冠疫情裝備等。

本來白登所作出的行動，是建基於民主黨控制參院的基礎上，儘管現在情況可能不一樣，但麥唐諾，伊曼紐和其他民主黨人仍然相信，白登可通過行政部門取得相同的成果。

麥唐諾直截了當的說，沒理由讓白登不使用他的權力。

有望成為白登幕僚長的柯連恩。(路透)
有望成為白登幕僚長的柯連恩。(路透)
在歐巴馬總統任內曾出任幕僚長的麥唐諾。(取自尼加拉大學網站)
在歐巴馬總統任內曾出任幕僚長的麥唐諾。(取自尼加拉大學網站)

白登 川普 歐巴馬

上一則

RCEP簽署前夕 美促日韓批中國

下一則

為龐培歐圓場 國務院重申一中政策

延伸閱讀

華府挺川遊行爆衝突！挺、反兩派開戰 有人倒臥血泊

華府挺川遊行爆衝突！挺、反兩派開戰 有人倒臥血泊
趕在下台前 川普搶拍賣「北極野生動物保護區」鑚探權

趕在下台前 川普搶拍賣「北極野生動物保護區」鑚探權
華人鑽石吧集會 挺川普再做四年

華人鑽石吧集會 挺川普再做四年
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

熱門新聞

大選開票結果／白登奪得喬州 川普拿下北卡

2020-11-13 14:30
川普想翻盤變成不可能任務。(美聯社)

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

2020-11-12 01:30
美聯社

白登拿下賓州 贏得美國大選

2020-11-07 11:39
美國國務卿龐培歐今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美聯社

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

2020-11-12 18:50
川普13日下午在玫瑰花園發表談話時表示，無論如何在他任內不會再次因為疫情封城，但誰知道下一任政府會怎麼做。(歐新社)

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

2020-11-13 19:51
川普總統選後算帳，發布推文開除國防部長艾思博（Mark Esper）。Getty Images檔案照

川普選後算帳 開除國防部長 兩局長也曾被點名

2020-11-09 23:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場