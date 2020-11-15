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全美封城抗疫？白登陷兩難…就怕加劇民意分裂

中國領軍RECP 超級自貿區成形 衝擊美台

編譯莊蕙嘉╱綜合14日電
全球最大單一自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)訂於15日在第四屆RCEP高峰會上簽署，預期台灣將長期被拒於各項區域整合之外，嚴重影響出口，圖為高雄港貨櫃畫面。(記者劉學聖／攝影)
全球最大單一自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)訂於15日在第四屆RCEP高峰會上簽署，預期台灣將長期被拒於各項區域整合之外，嚴重影響出口，圖為高雄港貨櫃畫面。(記者劉學聖／攝影)

歷經七年多談判，全球最大自由貿易協定「區域全面經濟夥伴協定」(RECP)訂於15日簽署，15個成員國將進一步整合亞太區域經濟。透過此協定，位居要角的中國經濟更受激勵，缺席的台灣、美國則面臨在亞太地區邊緣化風險及更多競爭考驗。

包括中國、日本、南韓、澳洲、紐西蘭及東協十國，歷經數年談判，終於談妥協定架構。RECP經濟規模達23兆美元，涵蓋全球22億人口，占全球國內生產毛額(GDP)的三成。

北京當局點頭的最終版本協定內容尚未公布，但專家認為，RECP的架構可能比TPP簡單。一名參與談判的官員透露，協定著重在降低關稅，強化具有共同原產地規則的供應鏈，設定智財權保護的共同規則及鬆綁商務簽證規定，但未觸及勞工權益或環境保護。

印度原為RECP成員，但總理莫迪為保護國內產業，去年11月宣布不加入，其餘發起國同月完成協定主要架構談判。

美國原和日本、加拿大等11個國家組成「泛太平洋夥伴關係協定」(TPP)，但美國總統川普2017年1月就任後宣布退出，剩下11國於2018年自組「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)。

美國總統當選人白登的競選政見之一，即是上任後考慮重返TPP，不過並非易事。這種規模龐大的貿易協定談判相當耗時，其他成員國面臨美國的壓力，可能必須作出讓步，也是談判能否成功的風險；此外美國仍有不少人質疑加入TPP對美助益不大，對白登是不小壓力。

曼谷朱拉隆功大學「安全與國際研究所」所長第提坦指出：「RECP排除美國，可能刺激華府更加考慮重返TPP。」

相反的，RECP對中國是一大利多，多數成員國的最大貿易夥伴正是中國，RECP的簽訂可望進一步帶動其經濟。

英國智庫「國際戰略研究所」地緣經濟與戰略主任華德表示：「疑中國家的風險是，協定增加中國在這個區域的優勢及話語權。」

美國 中國 白登

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