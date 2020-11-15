RCEP簽署前夕 美促日韓批中國

副助理國務卿納柏。(取自國務院網站)

日本 和南韓等15個亞太地區經濟體預計15日簽署中國 主導的「區域全面經濟夥伴協定」(RCEP)。路透報導，美國 13日敦促日、韓政府，儘管兩國和北京當局貿易關係密切，仍應直言不諱地公開反對中國對新疆維吾爾人、香港、台灣採取行動。

主管朝鮮半島和日本事務的美國副助理國務卿納柏(Marc Knapper)，13日針對親密盟友日韓發表這段異常直接的言論。納柏也強調，南韓、日本、台灣和東南亞國家與美國合作的重要性。

納柏在南韓出席美國智庫布魯金斯研究院主辦的線上活動時表示，華府當局理解日韓和中國間關係複雜且有細微差別，「儘管彼此間到貿易關係非常重要，但看見中國的惡行時，我們都該站出來發聲」。納柏表示，華府當局並非要求日韓切斷和中國的關係，或圍堵中國。

納柏說，「這是美國、韓國和日本這類國家的責任，擔負起責任代表民主發言，代表自由發言；如果我們不這麼做，還有誰會？」

此外，白宮13日也表示，美國國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)於14日參加東南亞國家協會(ASEAN)視訊會議。歐布萊恩稱，川普總統也強調東協的重要性，但川普卻三年未參加峰會。