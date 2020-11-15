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為龐培歐圓場 國務院重申一中政策

記者張文馨／華盛頓報導
國務卿龐培歐日前表示「台灣不是中國的一部分」，引起爭議，國務院發言人14日以書面形式加以說明。(本報檔案照)
國務卿龐培歐日前表示「台灣不是中國的一部分」，引起爭議，國務院發言人14日以書面形式加以說明。(本報檔案照)

國務卿龐培歐日前表示「台灣不是中國的一部分」，說法引起爭議；一名國務院發言人14日以背景說明方式回應媒體詢問，重申美國基於美中三項聯合公報、台灣關係法與六項保證的「一個中國」政策；美國的「一中政策」有別於北京的「一中原則」，中國主張對台灣擁有主權，但美國對台灣主權不採取任何立場。

龐培歐12日接受電台專訪，談到美國對台灣政策時表示，「台灣不是中國的一部分」，這是自雷根政府時就承認的對台政策。

對於龐培歐的說法，美國戴維森學院東亞政治學教授任雪麗(Shelley Rigger)說，龐培歐錯誤陳述「一中政策」，可忽略其談話；美國在台協會(AIT)前理事主席卜睿哲(Richard Bush)表示，龐培歐將多種不同的複雜問題混在一起，只是讓外界更困惑。

記者以龐培歐的說法和一中政策相比，詢問國務院，龐培歐是否違背一中政策。國務院的答覆並未直接回應或收回龐培歐的說法，而是重申一中政策。

這名發言人表示，過去40年來，美國遵循1979年通過的台灣關係法、美中三項聯合公報，與1982年雷根總統給台北的六項保證。

這名發言人說，「美國長期實施一中政策，與北京主張中共擁有台灣主權的一中原則有所不同，美國不對台灣主權採取立場。」

這名發言人表示，美國的根本利益是，台灣問題必須在非脅迫、且兩岸人民所能接受的方式下，和平解決，這也是北京的承諾。

「美國不對台灣主權採取立場」，極少出現在美國政府解釋一中政策的用語中；不過這項說法等同美中上海公報，美方認知到(acknowledge) 在海峽兩邊的中國人都認為只有一個中國，台灣是中國一部分，美國政府對此立場不提出異議。

這也是1978年建交公報和1982年八一七公報的內涵。

中方在上海公報則是說，解放台灣是中國內政，別國無權干涉；中國政府堅決反對任何旨在創造一中一台、一國兩府、兩個中國、台灣獨立，鼓吹台灣定位未定之活動。

台灣 美國 中國

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