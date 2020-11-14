教育政策大不同 白登會迅速扭轉

聯邦教育部長狄弗斯徹底廢除前任歐巴馬政府的教育政策，白登入主白宮後，應會扭轉川普政府的教育政策。(美聯社)

聯邦教育部 長狄弗斯(Betsy DeVos)一直按照川普 的指示，徹底廢棄前任歐巴馬政府的教育政策，現在白登 即將入主白宮，肯定會反轉川普政府的教育政策。

目前白登過渡團隊中負責教育問題的是琳達‧達林-哈蒙德(Linda Darling-Hammond)，她是加州一家教育政策研究所的負責人，曾經在歐巴馬2008年過渡團隊中負責教育、種族隔離，學校財務和教師等領域，是未來白登政府熱門教育部長人選之一，由她負責教育問題，可以表明白登將要採取什麼教育政策。

白登過渡團隊中的是琳達‧達林-哈蒙德(Linda Darling-Hammond)，是未來白登政府熱門教育部長人選之一。(取自史丹福大學網站)

川普與白登的教育政策可說是鮮明對比，狄弗斯長期以來推動私立學校，反對教師工會；她提出削減對公立學校的撥款，縮小教育部在聯邦教育法及民權方面的執行角色，以減少教育部的參與。

但白登的妻子吉兒(Jill Biden)是社區學院教授，也是全美最大教師工會「全國教育協會」的成員；白登在競選時已承諾大幅增加公立學校的資源，擴大對邊緣學生的協助，並重申教育部在決策中的領導地位。

在學校應對新冠問題上，川普要求學校應繼續開課，聲稱教育部可以追蹤病毒的影響並提供解決方案；但白登競選時承諾，聯邦政府將會深度參與，協助學校獲得更多的援助資金，減少疫情大流行所帶來的影響。

白登承諾增加特殊教育的經費，為幼兒園普及全民教育，幫助學校為低收入家庭的學生提供服務，提高教師的薪金，承諾擴大對低收入學生的聯邦財政資助，並免除部分學生的學生貸款。

他計畫恢復歐巴馬時代實行，但遭狄弗斯廢除的民權指導方針，這個指導方針包括為跨性別學生提供自行選擇洗手間的權利，解決黑人學生不成比例的紀律問題，並在大專院校、K-12班實行多元化。由於這個指導方針只是以指導性文件出現而不是正式制定為法律，因此白登可以馬上恢復實行。

另外，狄弗斯大大緊縮了歐巴馬時代，對大學生欺詐貸款獲寬恕的規定，也放寬了對牟利大專院校的監管，這些都是白登要改變的。