我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

教育政策大不同 白登會迅速扭轉

編譯盧炯燊／綜合13日電
聯邦教育部長狄弗斯徹底廢除前任歐巴馬政府的教育政策，白登入主白宮後，應會扭轉川普政府的教育政策。(美聯社)
聯邦教育部長狄弗斯徹底廢除前任歐巴馬政府的教育政策，白登入主白宮後，應會扭轉川普政府的教育政策。(美聯社)

聯邦教育部長狄弗斯(Betsy DeVos)一直按照川普的指示，徹底廢棄前任歐巴馬政府的教育政策，現在白登即將入主白宮，肯定會反轉川普政府的教育政策。

目前白登過渡團隊中負責教育問題的是琳達‧達林-哈蒙德(Linda Darling-Hammond)，她是加州一家教育政策研究所的負責人，曾經在歐巴馬2008年過渡團隊中負責教育、種族隔離，學校財務和教師等領域，是未來白登政府熱門教育部長人選之一，由她負責教育問題，可以表明白登將要採取什麼教育政策。

白登過渡團隊中的是琳達‧達林-哈蒙德(Linda Darling-Hammond...
白登過渡團隊中的是琳達‧達林-哈蒙德(Linda Darling-Hammond)，是未來白登政府熱門教育部長人選之一。(取自史丹福大學網站)

川普與白登的教育政策可說是鮮明對比，狄弗斯長期以來推動私立學校，反對教師工會；她提出削減對公立學校的撥款，縮小教育部在聯邦教育法及民權方面的執行角色，以減少教育部的參與。

但白登的妻子吉兒(Jill Biden)是社區學院教授，也是全美最大教師工會「全國教育協會」的成員；白登在競選時已承諾大幅增加公立學校的資源，擴大對邊緣學生的協助，並重申教育部在決策中的領導地位。

在學校應對新冠問題上，川普要求學校應繼續開課，聲稱教育部可以追蹤病毒的影響並提供解決方案；但白登競選時承諾，聯邦政府將會深度參與，協助學校獲得更多的援助資金，減少疫情大流行所帶來的影響。

白登承諾增加特殊教育的經費，為幼兒園普及全民教育，幫助學校為低收入家庭的學生提供服務，提高教師的薪金，承諾擴大對低收入學生的聯邦財政資助，並免除部分學生的學生貸款。

他計畫恢復歐巴馬時代實行，但遭狄弗斯廢除的民權指導方針，這個指導方針包括為跨性別學生提供自行選擇洗手間的權利，解決黑人學生不成比例的紀律問題，並在大專院校、K-12班實行多元化。由於這個指導方針只是以指導性文件出現而不是正式制定為法律，因此白登可以馬上恢復實行。

另外，狄弗斯大大緊縮了歐巴馬時代，對大學生欺詐貸款獲寬恕的規定，也放寬了對牟利大專院校的監管，這些都是白登要改變的。

教育部 白登 川普

上一則

白登組閣若延攬華倫、桑德斯 參院共和黨：將引發鬥爭

下一則

川普修改400移民政策 白登上任後怎翻轉

延伸閱讀

當總統前就超想紅 川普當年強迫客串「小鬼當家2」

當總統前就超想紅 川普當年強迫客串「小鬼當家2」
川普前幕僚長說重話：拒絕交接 太瘋狂了 傷害國安

川普前幕僚長說重話：拒絕交接 太瘋狂了 傷害國安

川普修改400項移民政策 白登想翻轉 恐得耗數年

川普修改400項移民政策 白登想翻轉 恐得耗數年
評論／川普熄燈 蔡政府的信心危機才開始

評論／川普熄燈 蔡政府的信心危機才開始

熱門新聞

大選開票結果／白登奪得喬州 川普拿下北卡

2020-11-13 14:30
川普想翻盤變成不可能任務。(美聯社)

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

2020-11-12 01:30
圖為密州川粉6日上街表達支持川普。(Getty Images)

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

2020-11-07 02:24
美聯社

白登拿下賓州 贏得美國大選

2020-11-07 11:39

1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

2020-11-13 03:00
美國國務卿龐培歐今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美聯社

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

2020-11-12 18:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！