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參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

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白登組閣若延攬華倫、桑德斯 參院共和黨：將引發鬥爭

編譯樊蕙／綜合13日電
參院共和黨人警告，如果白登提名麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(右二)、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(左二)為內閣成員，恐將引發「一場鬥爭」。圖為2019年9月民主黨總統參選人的辯論會。(路透)
參院共和黨人警告，如果白登提名麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(右二)、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(左二)為內閣成員，恐將引發「一場鬥爭」。圖為2019年9月民主黨總統參選人的辯論會。(路透)

參院共和黨人警告，如果民主黨總統當選人白登提名麻州聯邦參議員伊麗莎白‧華倫(Elizabeth Warren)、佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)或前國安顧問萊斯(Susan Rice)為內閣成員，恐將引發「一場鬥爭」。

共和黨人至少將掌握參議院50席；該黨也希望贏得明年1月5日舉行的喬治亞州兩場決選，進一步鞏固參院多數優勢。

若民主黨贏得這兩席，就能藉由副總統當選人賀錦麗(Kamala Harris)的打破僵局之關鍵一票取得參院多數；但民主黨只要輸掉一席，就需要取得共和黨人支持才能確定白登的提名人選。

共和黨人已表示，白登最好選中間路線的庫恩斯(Chris Coons)或瓊斯(Doug Jones)等人入閣，而不是華倫和桑德斯等進步派知名人士。

共和黨議員私下表示，如果選一位坦率表明自由主義觀點的參議員來主導財政部或勞工部，將引發一場鬥爭。

一位共和黨參議員說：「我有個同事說，華倫或萊斯不可能獲得確認。」

也有共和黨參議員認為，華倫的資格讓她可能有機會獲得確認；就連批評者也坦承，曾任哈佛大學教授的華倫是財政法規專家，也有制訂政策的經驗；阿肯色州共和黨聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)就曾是華倫的學生。

有些參議員認為，如果白登真的提名華倫當財政部長，並由參院進行表決，可能可以輕鬆取得50票以上支持。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)的策略是不要審議會讓參院意見分歧的法案，但尚未對共和黨參議員說明他會以何種策略面對白登的爭議性提名人選。

華倫的另一個阻礙是，麻州州長貝克(Charlie Baker)為共和黨籍，根據現行法規可指派為她的繼任者，但會影響民主黨在參院的席次。

共和黨 華倫 參議員

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