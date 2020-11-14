龐培歐智囊余茂春：台灣未來由人民決定

美國國務卿龐培歐接受美媒採訪時表示，台灣 從來不是中國 的一部分。龐培歐的首席中國政策規畫顧問余茂春同日接受自由亞洲電台中文部專訪時也表示，如果香港 的一國兩制是虛幻的承諾，對台政策的一塊基石就不存在，當然有重新考慮的必要。台灣的未來應該完全由台灣老百姓自己來決定。

針對香港民主派議員集體辭職一事，余茂春說，這是中國扼殺香港自治又一具體例子，這次問題更加嚴重。他認為，香港的選舉已經名存實亡。未來民主派選出任何人，港府都能以國家安全的名義或其它莫須有罪名將其資格取消。他強調，未來不管誰入主白宮，對香港政策的基本點都不會有任何實質改變。

余茂春並指出，香港的一國兩制實際上是中國對台政策的前奏，現在一國兩制徹底失敗，美國對台政策首先要考慮的是對一國兩制的重新估價。

他還表示，美國也要認識到，台灣已經不是1970年代以前的那個台灣。台灣是民主的榜樣，是華人社區一個光輝典範。余茂春說，台灣的未來應該完全由台灣老百姓自己決定。

美國會在大國政治中把台灣做為一個籌碼的可能性不大，這種擔心沒有理由。對於早前提出川普政府對美中關係最重要的貢獻是幫助大家認識中共和中國人民不是一回事，余茂春稱，這種共識目前在全世界也正在逐漸形成。