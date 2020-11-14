我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

參院共和黨警告白登 若找華倫、桑德斯入閣恐引發鬥爭

歐巴馬：川普至今仍否認敗選 將威脅美國民主

龐培歐智囊余茂春：台灣未來由人民決定

記者林則宏／綜合報導

美國國務卿龐培歐接受美媒採訪時表示，台灣從來不是中國的一部分。龐培歐的首席中國政策規畫顧問余茂春同日接受自由亞洲電台中文部專訪時也表示，如果香港的一國兩制是虛幻的承諾，對台政策的一塊基石就不存在，當然有重新考慮的必要。台灣的未來應該完全由台灣老百姓自己來決定。

針對香港民主派議員集體辭職一事，余茂春說，這是中國扼殺香港自治又一具體例子，這次問題更加嚴重。他認為，香港的選舉已經名存實亡。未來民主派選出任何人，港府都能以國家安全的名義或其它莫須有罪名將其資格取消。他強調，未來不管誰入主白宮，對香港政策的基本點都不會有任何實質改變。

余茂春並指出，香港的一國兩制實際上是中國對台政策的前奏，現在一國兩制徹底失敗，美國對台政策首先要考慮的是對一國兩制的重新估價。

他還表示，美國也要認識到，台灣已經不是1970年代以前的那個台灣。台灣是民主的榜樣，是華人社區一個光輝典範。余茂春說，台灣的未來應該完全由台灣老百姓自己決定。

美國會在大國政治中把台灣做為一個籌碼的可能性不大，這種擔心沒有理由。對於早前提出川普政府對美中關係最重要的貢獻是幫助大家認識中共和中國人民不是一回事，余茂春稱，這種共識目前在全世界也正在逐漸形成。

台灣 香港 中國

上一則

白登抗疫顧問穆西：尚無全美封城計畫

下一則

龐培歐「學藝不精」 錯誤陳述被看破手腳

延伸閱讀

龐培歐：台灣不是中國一部分 專家稱錯誤陳述、可忽略

龐培歐：台灣不是中國一部分 專家稱錯誤陳述、可忽略
評論／學藝不精 龐培歐被看破手腳的錯誤陳述

評論／學藝不精 龐培歐被看破手腳的錯誤陳述
龐培歐稱台不是中國一部分 美學者：錯誤陳述一中政策

龐培歐稱台不是中國一部分 美學者：錯誤陳述一中政策
龐培歐將訪伊斯坦堡探討宗教自由 土耳其不滿

龐培歐將訪伊斯坦堡探討宗教自由 土耳其不滿

熱門新聞

大選開票結果／白登奪得喬州 川普拿下北卡

2020-11-13 14:30
川普想翻盤變成不可能任務。(美聯社)

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

2020-11-12 01:30
圖為密州川粉6日上街表達支持川普。(Getty Images)

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

2020-11-07 02:24
美聯社

白登拿下賓州 贏得美國大選

2020-11-07 11:39

1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

2020-11-13 03:00
美國國務卿龐培歐今天表示，台灣非中國一部分，過去35年美國兩黨政府所遵循的政策也承認這件事。美聯社

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

2020-11-12 18:50

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約

川普敗選後首露面 談防疫：不會把疫苗送到紐約
柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意

柿子維生素Ｃ、A含量比柑橘高 但這些禁忌要注意
求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元

求職允「月陪睡8次」河南女3個月後發現上當 倒貼800元
入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時

入籍考試變難了！ 12月起啟動新規 華人考公民將更耗時
這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！

這家律師事務所要和川營「解約」 賓州的選舉官司不打了！