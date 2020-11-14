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龐培歐兩岸掀波 中批干涉內政 台：主權獨立是事實

編譯中心╱綜合13日電
國務卿龐培歐發表「台灣不是中國的一部分」的論述，中國外交部發言人汪文斌13日在例行記者會上表示，中國將回擊任何「損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑」。(美聯社)
國務卿龐培歐發表「台灣不是中國的一部分」的論述，中國外交部發言人汪文斌13日在例行記者會上表示，中國將回擊任何「損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑」。(美聯社)

國務卿龐培歐(Michael Pompeo)有關「台灣一直不是中國的一部分」的論述，在台海兩岸引發很大反響；中國外交部和國台辦13日接連嚴厲回擊，台灣的民進黨政府則表達贊成和感謝。

中國外交部發言人汪文斌13日在例行記者會上表示：「(中方)敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止任何形式的美台官方接觸和軍事聯繫，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行，不要在錯誤和危險的道路上愈走愈遠」。他還說，中國將回擊任何「損害中國核心利益、干涉中國內政的行徑」。

中國中央暨國務院台灣辦公室發言人朱鳳蓮13日表示，「龐培歐多次就台灣問題發表錯誤言論，嚴重違背一個中國原則和中美三個聯合公報；他的有關言論違背事實，違背國際社會基本準則，違背美國政府對中方作出的承諾」。她還說，「中國認為，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」。

中華民國總統府發言人張惇涵13日表示：「我們有注意到美國國務卿相關談話，中華民國是一個主權國家，這是不爭的事實，我們有2300萬友善、熱愛自由民主的台灣人民，並且樂意貢獻國際社會。」他還說：「在兩岸與區域上，我們一貫的主張是，兩岸應基於對等尊嚴原則，共同維護台海和平穩定現狀，我們也將持續善盡國際義務，為台海與區域的和平穩定與繁榮發展貢獻良善力量。」

中華民國外交部發言人歐江安13日也就龐培歐對台灣的支持和對台灣民主的肯定表示感謝，她強調，中華民國台灣是一個主權獨立的國家，不是中華人民共和國的一部分，這是事實，也是現狀。

中華民國駐美代表蕭美琴則表示：「中華民國是主權國家，是既有的事實；也要感謝龐卿對台灣民主的肯定。」

龐培歐12日接受美國電台專訪，談到美國對台灣政策時表示，台灣一直不是中國的一部分，雷根政府在制訂對台政策時就已承認(recognize)此事，美國政府已堅守了35年，而且兩黨都依循。

美國國務卿龐培歐12日接受電台專訪，談到美國對台灣政策時表示「台灣從來就不是中國...
美國國務卿龐培歐12日接受電台專訪，談到美國對台灣政策時表示「台灣從來就不是中國的一部分。」( 美聯社)

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