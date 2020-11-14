全美單日確診破17萬！新墨西哥州再封鎖

俄亥俄州疫情嚴重，單日增加逾7000例確診，州長最快下周宣布酒吧、餐廳與健身中心暫停營業；圖為哥倫布的一處得來速病毒檢測點，開車受檢的民眾駕車大排長龍。(美聯社)

新冠肺炎疫情 13日單日新增確診17萬333例，繼前一日單日新增16萬多例以來，再度刷新單日確診紀錄，凸顯疫情回溫且反彈力道隨著天氣變冷而加劇；在疫情最嚴重的中北部，醫院人滿為患，形成「公衛系統大災難」；新墨西哥州州長13日宣布兩周避疫令，成為春季尾聲全面居家避疫以來，最強的避疫措施，俄亥俄州 也可能於下周宣布。

新墨西哥州長密雪兒‧葛理申(Michelle Grisham，民主黨)宣布避疫聲明時說：「我們面臨生死局面，若不現在行動，我們無法延續、拯救生命，且絕對會讓目前的照護系統和基礎建設崩潰。」

葛理申的避疫令自16日起實施，下令所有商家「盡最大可能」暫停對公眾開放、企業居家上班；俄勒岡州的許多商店仍將開放，但體育館、博物館、游泳池、電影院和動物園被迫關閉，餐廳與酒吧僅限外帶，群聚限六人，違者恐受罰或被捕。

俄亥俄州 可能下周頒避疫令

俄亥俄州12日新增7101例，遠高於俄州過去21天的平均確診4001例，全州88郡中有68郡屬於暴露風險高的紅色等級；12日有3024人住院，不僅刷新該州住院人數，且為10月27日時的一倍。

俄亥俄州長狄懷恩(Mike DeWine)表示，「若疫情趨勢持續且增加」，最快可能下周宣布酒吧、餐廳與健身中心暫停營業。

約翰霍普金斯大學統計，截至13日全球至少5328萬1350人確診、超過130萬905人死亡；美國 至少1071萬5764人確診、已知24萬4217人死亡；目前的新冠病歿人數與華盛頓大學預測模型3月1日預測的近43萬9000人接近。

新冠肺炎追蹤計畫(Covid Tracking Project)統計，美國12日單日新增確診16萬多例，是疫情大流行以來首次單日破15萬例，距離美國首次出現單日破十萬例僅八天；住院人數12日攀至6萬7096例，連續三天刷新紀錄，僅僅五周數字就翻倍，所幸13日住院人數僅些微增至6萬8516例。

面對疫情再度蔓延，僅少數州長及民選官員願意回歸大規模避疫封鎖的情況，部分州長仍拒絕頒布全州戴口罩令，原因包括公憤、擔心再度傷害企業、缺乏聯邦政府支持，以及避疫與否儼然已成政治問題。

布朗大學(Brown University)助理教授梅根‧瑞尼(Megan Ranney)說：「我認為州長及市長再度陷入兩難局面，美國居民在情緒及經濟上筋疲力盡。」

川普總統呼籲國人保持「警戒」但排除全國「封鎖」。

川普說：「無論未來發生什麼事，誰知道下任政府是誰當家，但我告訴你們，這個政府不會封鎖。」這是川普在選舉結果顯示他敗北後，首度針對疫情公開發言。