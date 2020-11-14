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川普：疫苗12月開打 不給紐約州

編譯樊蕙／綜合13日電
川普總統(右)和潘斯副總統13日在白宮玫瑰園就新冠疫苗分配計畫表示，不會立即提供給紐約州。(歐新社)
川普總統(右)和潘斯副總統13日在白宮玫瑰園就新冠疫苗分配計畫表示，不會立即提供給紐約州。(歐新社)

川普總統13日在白宮玫瑰園舉行的疫情記者上表示，聯邦政府從輝瑞訂購3億劑新冠疫苗，最快可望於明年4月廣泛供應，預計在12月就給2000萬美國民眾注射，但是不會立即提供給紐約州，因為紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)曾對聯邦政府的疫苗審批過程表示不信任。

這是主流媒體於上周末預測白登贏得大選後，川普首次公開講話；他說，「紐約州長葛謨必須要讓我們知道，他已經準備好了，否則我們不會將疫苗發往一個無意立即將其提供給民眾的州」。

葛謨此前表示，不會聽信川普政府宣稱疫苗安全的說法，所以已自行指派專案小組進行批准；美東另有六州也採取相同作法。

川普說：「最快在4月，新冠病毒疫苗就能廣泛供應給全民，除了紐約州等地，因為政治原因，該州州長決定說，而我認為這在政治上也不好，我認為這在衛生觀點上也非常不好，但他希望慢慢處理疫苗，他不信任疫苗的來源；直到我們取得授權之前，我們都不會把疫苗送到紐約州，儘管這麼說讓我相當痛心。」

葛謨13日CNN回應：「川普將這個過程政治化的程度，已經讓他敗選，我想大家都知道這一點；我不認為聯邦食品藥物管理局(FDA)會在此刻耍花招，所以我預期不會有任何真正的問題。」

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)也回擊：「這不過是『跛鴨』(lame duck)總統的報復行為，試圖強行報復在政治上反對他的人。」

川普則沒有回答記者問題，儘管他似乎不經意地承認自己的總統任期可能即將結束。

他說：「這個政府不會實施封鎖，希望如此，不論未來發生什麼，誰知道以後會是哪個政府，我猜時間久了就知道了；但我能說的是這個政府不會實施封鎖。」

此前，「神速行動」(Operation Warp Speed)加速疫苗開發與製造計畫成員在白宮開會；川普說12月就有2000萬劑疫苗可供分發給高風險族群、醫護人員以及年長者。

川普政府希望新冠病毒疫苗最快能在今年年底前提供給容易受到疫情影響的族群；若是如此，川普與白登政府都將必須負責監督疫苗的分配工作。

疫苗 紐約州 川普

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