白登抗疫顧問穆西：尚無全美封城計畫

白登的新冠疫情顧問委員會負責人穆西表示，白登上台後不會在全美封城抗疫。(路透)

白登 的新冠疫情 顧問委員會負責人穆西(Vivek Murthy)13日表示，沒有計畫全國封城 藉以遏制疫情；也說新團隊的工作方向，是將抗疫目標集中在特定範圍。

穆西在接受美國廣播公司新聞網(ABC News)訪問時表示，目前考慮的方式更像是一系列限制，就是根據特定區域的疫情情況，來增加或減少有關限制。

早前白登另一位疫情顧問歐斯特宏(Michael Osterholm)曾表示，應在全國範圍內實施封城，這可能有助控制疫情，並促使經濟復蘇；他也說，期間聯邦政府可彌補個別公司或地方政府的損失。

在穆西指出無封城計畫後，歐斯特宏澄清說，事前沒有與顧問團其他成員討論封鎖全國的建議；他也表示相信在這方面沒有全國共識，也沒有人會支持。

國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)表示，他未與白登的疫情顧問團隊接觸，但建議是一樣的：保持社交距離，避免人群，戴口罩，洗手。

美國各地的官員都對新冠病毒感染數字激增感到震驚，西部沿岸的加州、俄州及華盛頓州的政府顧問要求公眾如無必要不應外遊，否則就應實施地方性的限制措施。

加州衛生與服務廳廳長加利（Mark Ghaly）表示，這三個州反對強制性封城限制，這可能會引發強烈反響，會使覺得不安全。不過從其他地方進入三個州的人，則要自我隔離14天。

東北部各州也同樣自行採取行動，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)表示，東北六個州的州長已安排在本周末舉行緊急會議，以協調他們的應對措施。

其他宣布新限制措施者包括芝加哥要求市民在接下來的30天留在家裡；紐約市勒令餐廳在晚10時關門、學校13日開始暫停面授；底特律的公立學校同樣停止面授課程。