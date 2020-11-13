川普新歡！唯一不承認白登當選 Newsmax狂吸川粉

川普總統的支持者不滿保守派媒體福斯新聞網對大選的報導，陸續轉向更右派、且唯一不承認白登當選總統的電視台「Newsmax」。(圖截自Newsmax網站)

總統大選階段性落幕，但川普 總統的支持者不滿保守派媒體福斯新聞網(Fox News)宣布白登 (Joe Biden)為總統當選人感到相當不滿，陸續轉向更右派、且唯一不承認白登當選總統的電視台Newsmax，而Newsmax也在過去選戰最激烈的一周湧進大批新的觀眾群。

今年選戰充斥各種關於選舉舞弊的言論，也讓許多右派和川普的死忠支持者們堅決不承認白登為總統當選人；川普則在自己的推特(Twitter)上批評福斯的作為，並大方分享Newsmax的官方平台。

根據市調機構尼爾森(Nielsen)的數據，Newsmax在今年夏天還只是個小眾頻道，每個時段平均收視率僅2萬5000戶；但愈靠近大選日，該頻道的收視戶也逐漸增加，直到10月最後一周平均每時段收視率成長至6萬5000戶。

川普在自己的推特上批評福斯新聞，並轉推分享Newsmax平台。(截自川普推特)

然而，選戰當周Newsmax收視率大幅飆升，截至8日當周的平均收視率衝到18萬2000戶；到了本周仍持續爆量成長，9日當天平均收視率衝上34萬7000戶，翌日更飆升至43萬7000戶。

該頻道晚間強檔節目如Spicer & Co和Greg Kelly Reports，在選舉前收視率大多難以超過10萬戶，卻在選舉後分別衝上70萬戶和80萬戶，顯示右派觀眾的轉移。前者是由白宮前發言人史派瑟(Sean Spicer)主持，後者主持人為紐約市 警局前局長凱利(Raymond Kelly)的兒子。

立場一向偏右的福斯新聞網於選舉期間，提前預測白登將拿下亞利桑納州，又在幾天之後宣布白登為總統當選人，引來許多右派的反彈，被認為是促使他們轉向Newsmax頻道的主因。

Newsmax至今堅持不公布選舉結果，與福斯新聞網對選舉結果僅僅只是質疑的態度相比，Newsmax則是高調反對稱呼白登為總統當選人；但透過該頻道的收視成長也顯示，在收視市場上堅信川普最終將贏得選舉，仍有極大的需求。