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大選派對 第5人染疫…川普競選顧問李萬度斯基確診

記者顏伶如、編譯林育正／綜合報導
川普競選顧問李萬度斯基(前)證實感染新冠病毒。(美聯社)
川普競選顧問李萬度斯基(前)證實感染新冠病毒。(美聯社)

又有川普競選團隊高級主管確診，CNBC新聞頻道12日報導，川普競選顧問李萬度斯基(Corey Lewandowski)透過簡訊證實，一天之前接受新冠病毒檢測，結果呈現陽性；而共和黨籍的愛阿華州眾議員艾施莉‧欣森(Ashley Hinson)，政治生涯首次贏得前進聯邦眾院的機會，卻也在12日宣布確診新冠肺炎。

共和黨籍的愛阿華州眾議員艾施莉‧欣森，才贏得聯邦眾議員席次，12日宣布確診新冠肺...
共和黨籍的愛阿華州眾議員艾施莉‧欣森，才贏得聯邦眾議員席次，12日宣布確診新冠肺炎。(美聯社)
 

在川普陣營於各州提出挑戰選舉結果的訴訟戰中，47歲的李萬度斯基扮演指揮律師團的運籌帷幄角色；至於感疫後是否有任何症狀出現，李萬度斯基則對CNBC新聞頻道指出：「我覺得很好。」

李萬度斯基日前在費城負責處理川普競選團隊的賓州訴訟事務，向法院提告質疑計票過程有問題；紐約時報報導，消息人士透露，李萬度斯基在費城停留多日，自認是在費城遭到新冠病毒傳染。

李萬度斯基還參加了3日晚間在白宮舉行的大選日之夜慶祝派對。到目前為止，包括白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)、聯邦住屋及都市發展部長卡森(Ben Carson)、川普競選顧問波西(David Bossie)、白宮政治事務主任傑克(Brian Jack)在內至少四人，參加這場派對後陸續確診。

另方面，37歲的欣森過去為新聞主播，目前為州眾議員，表示她在11日晚間得知確診新冠肺炎；欣森陣營透過聲明表示，她的身體狀況無大礙，目前進行居家隔離。

欣森在選舉中擊敗民主黨籍的艾比‧芬肯諾爾(Abby Finkenauer)，取得愛阿華州第一選區眾議員資格。

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