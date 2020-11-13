川普狂批輝瑞：刻意在大選才公布疫苗喜訊

輝瑞藥廠9日宣布新冠疫苗效力逾九成，川普總統炮轟FDA和輝瑞藥廠刻意不在總統大選前公布這個喜訊。(歐新社)

美國製藥巨頭輝瑞藥廠9日宣布旗下新冠疫苗 的試驗結果顯示效力逾九成，川普 總統先推文稱之為喜訊，但其後砲轟食品及藥物管理局(FDA )和輝瑞藥廠刻意不在總統大選前公布這個喜訊，證明了的確存在一個「醫藥深層政府」。

川普一直以來認為有一個「深層政府」，試圖要扳倒他；一名匿名高層官員說，在川普聽到輝瑞宣布疫苗有效消息後不久，即要求衛生部長阿查爾(Alex Azar)「深入了解」輝瑞發生了什麼事情。

消息指出，由副總統潘斯領導的白宮新冠病毒工作小組，在數小時後舉行10月以來首次會議，FDA局長哈恩(Stephen Hahn)在會上介紹了輝端疫苗的資料，但會議對輝瑞公司宣布疫苗有效消息的時機提出了疑問。

哈恩甚至被質問屬於監管機關的FDA是否插手宣布這一消息的時機；不過哈恩表示，這是由輝瑞公司在收集和審查信息後，獨立作出決定宣布的時間。

輝瑞藥廠9日宣布新冠疫苗效力逾九成，川普總統炮轟FDA和輝瑞藥廠刻意不在總統大選前公布這個喜訊。圖為新澤西州的民眾排隊檢測。(Getty Images)

但潘斯堅稱FDA的行動實際上導致了輝瑞推遲宣布，他還暗示阿查爾相信輝瑞宣布疫苗有效的時機，確實是存有政治動機。

川普在9日晚即發出推文，猛烈抨擊FDA和輝瑞蓄意隱瞞相關消息，拖延到大選結束。他推文稱，輝瑞及其他人在大選後宣布疫苗，因為他們沒有勇氣在大選前這樣做。他在推文中直指FDA和民主黨人不想讓他在選舉前獲得疫苗勝利。

一名高級官員透露，川普在發出這個推文前曾打電話給哈恩，對輝瑞的宣布「大喊大叫」，他針對FDA的指控，可能進一步加強了他認為白登竊取了大選勝利。

由於川普的極度憤怒，哈恩是否可以繼續出任FDA局長直到1月20日(即川普卸任時)成為疑問。FDA及衛生部均拒絕置評。

與此同時，有白宮官員認為，沒有證據顯示輝瑞為了政治目的故意拖延宣布疫苗成效結果；相反地，輝瑞和FDA對不斷變化的狀況迅速作出反應，在不犧牲安全性的情況下將疫苗開發的時間表，由數年壓縮至10個月。