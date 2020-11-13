我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

加州確診破100萬例 每40人就有1人染疫

川普狂批輝瑞：刻意在大選才公布疫苗喜訊

編譯盧炯燊／綜合12日電
輝瑞藥廠9日宣布新冠疫苗效力逾九成，川普總統炮轟FDA和輝瑞藥廠刻意不在總統大選前公布這個喜訊。(歐新社)
輝瑞藥廠9日宣布新冠疫苗效力逾九成，川普總統炮轟FDA和輝瑞藥廠刻意不在總統大選前公布這個喜訊。(歐新社)

美國製藥巨頭輝瑞藥廠9日宣布旗下新冠疫苗的試驗結果顯示效力逾九成，川普總統先推文稱之為喜訊，但其後砲轟食品及藥物管理局(FDA)和輝瑞藥廠刻意不在總統大選前公布這個喜訊，證明了的確存在一個「醫藥深層政府」。

川普一直以來認為有一個「深層政府」，試圖要扳倒他；一名匿名高層官員說，在川普聽到輝瑞宣布疫苗有效消息後不久，即要求衛生部長阿查爾(Alex Azar)「深入了解」輝瑞發生了什麼事情。

消息指出，由副總統潘斯領導的白宮新冠病毒工作小組，在數小時後舉行10月以來首次會議，FDA局長哈恩(Stephen Hahn)在會上介紹了輝端疫苗的資料，但會議對輝瑞公司宣布疫苗有效消息的時機提出了疑問。

哈恩甚至被質問屬於監管機關的FDA是否插手宣布這一消息的時機；不過哈恩表示，這是由輝瑞公司在收集和審查信息後，獨立作出決定宣布的時間。

輝瑞藥廠9日宣布新冠疫苗效力逾九成，川普總統炮轟FDA和輝瑞藥廠刻意不在總統大選...
輝瑞藥廠9日宣布新冠疫苗效力逾九成，川普總統炮轟FDA和輝瑞藥廠刻意不在總統大選前公布這個喜訊。圖為新澤西州的民眾排隊檢測。(Getty Images)

但潘斯堅稱FDA的行動實際上導致了輝瑞推遲宣布，他還暗示阿查爾相信輝瑞宣布疫苗有效的時機，確實是存有政治動機。

川普在9日晚即發出推文，猛烈抨擊FDA和輝瑞蓄意隱瞞相關消息，拖延到大選結束。他推文稱，輝瑞及其他人在大選後宣布疫苗，因為他們沒有勇氣在大選前這樣做。他在推文中直指FDA和民主黨人不想讓他在選舉前獲得疫苗勝利。

一名高級官員透露，川普在發出這個推文前曾打電話給哈恩，對輝瑞的宣布「大喊大叫」，他針對FDA的指控，可能進一步加強了他認為白登竊取了大選勝利。

由於川普的極度憤怒，哈恩是否可以繼續出任FDA局長直到1月20日(即川普卸任時)成為疑問。FDA及衛生部均拒絕置評。

與此同時，有白宮官員認為，沒有證據顯示輝瑞為了政治目的故意拖延宣布疫苗成效結果；相反地，輝瑞和FDA對不斷變化的狀況迅速作出反應，在不犧牲安全性的情況下將疫苗開發的時間表，由數年壓縮至10個月。

FDA 疫苗 川普

上一則

全美疫情惡化 各州紛下新防疫令 更多共和黨州長規定全州戴口罩

下一則

「敢忘金鵝…」川普將闢新聞台 摧毀福斯

延伸閱讀

「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸

「面對現實」 俄亥俄州長、重要策士都要川普認輸
鞏固強硬抗中路線! 川普再簽禁令 封殺31中企

鞏固強硬抗中路線! 川普再簽禁令 封殺31中企
川普新歡 這家電視台狂吸川粉 收視2.5萬戶→43.7萬戶

川普新歡 這家電視台狂吸川粉 收視2.5萬戶→43.7萬戶
川普怎收場？ 兒子說戰到底！女兒伊凡卡有不同考量

川普怎收場？ 兒子說戰到底！女兒伊凡卡有不同考量

熱門新聞

大選開票結果／「我們是美利堅合眾國 」 白登勝選聲明籲團結

2020-11-07 11:38
川普5日在白宮簡報室發表談話。(美聯社)

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

2020-11-05 18:23
圖為密州川粉6日上街表達支持川普。(Getty Images)

密州計票軟體出差錯！川普6千張選票全算給白登

2020-11-07 02:24
川普想翻盤變成不可能任務。(美聯社)

川普翻盤難上加難！6大決戰州計票和訴訟進度一覽

2020-11-12 01:30
美聯社

白登拿下賓州 贏得美國大選

2020-11-07 11:39

1張圖看疫情：全美破1055萬確診 加州破百萬

2020-11-13 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

美改變「一中政策」？ 龐培歐：台灣不是中國的一部分

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊

川普陣營亮234頁「翻盤證據」控選舉舞弊
廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

廣東搗破淫窩！按外貌能力分3檔次 一晚可掙50萬

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

伊凡卡夫婦遭家長投訴違反抗疫規定後 為孩子轉學

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋

290票！ 白登確認奪亞利桑納 11張選舉人票再入袋