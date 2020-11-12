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哪些共和黨人可能入閣？ 參議員羅穆尼已說不

編譯林育正／綜合11日電
白登正在積極籌組跨黨派內閣，曾在川普彈劾案投下贊成票的共和黨參議員羅穆尼，已明確表示不會入閣。(美聯社)
白登正在積極籌組跨黨派內閣，曾在川普彈劾案投下贊成票的共和黨參議員羅穆尼，已明確表示不會入閣。(美聯社)

民主黨總統當選人白登正在積極籌組內閣，而擅長跨黨派合作的白登可能延攬多位共和黨人士入閣擔任要職；儘管如此，曾在川普彈劾案投下贊成票的共和黨參議員羅穆尼(Mitt Romney)，已明確表示不會入閣。

白登期望「重置」政壇並化解兩黨僵局，有前共和黨議員認為：「對立不會因此消失，但展現團結的舉動，將受到人民肯定。」

雖然白登的政權交接小組尚未透露任何名單，更遑論共和黨口袋人選，但小組成員表示「背景和理念的多元性將是核心價值，這是白登-賀錦麗政府團結國家關鍵的一步。」

白登為1996年柯林頓(Bill Clinton)後，第一位拿下亞利桑納州的民主黨總統候選人；民主黨人士表示，關鍵在於兩位深受敬重的共和黨人士支持，共和黨「獨行俠」馬侃(John McCain)的遺孀辛蒂‧馬侃(Cindy McCain)與前參議員佛萊克(Jeff Flake)。

佛萊克在財政方面偏向保守，但贊成移民政策改革，並且與民主黨關係良好；辛蒂則被力邀進入白登交接顧問團，雖然未擔任要職，但與過去常與馬侃一同出國參與外交行程，使她可能有機會擔任外交領域職務。

辛蒂也表示：「新政府將廣納各界人才，共和黨人士將不會被遺漏。」

共和黨入閣人選，還包高人氣的馬里蘭州州長霍根(Larry Hogan)，和麻州州長貝克(Charlie Baker)；霍根對抗新冠肺炎疫情的行動獲得好評，他的危機管理能力，可能讓他進入國安部服務或協助對抗疫情。

貝克拒絕力挺川普，強力抨擊他抗疫和投票舞弊的言行；貝克在醫療照護政策領域經驗豐富，還曾主掌麻州衛生廳，雖然為共和黨員，他在社會議題上卻偏向進步派，支持墮胎權、同性婚姻和公共住宅。

此外，白登可能效法前總統歐巴馬，力邀共和黨國會議員入閣；不過，參議員羅穆尼雖然反川態度強硬，且曾在彈劾案投下共和黨唯一贊成票，甚至勸川普承認敗選；但他表示無意入閣。他曾是川普政府國務卿人選之一，但他明確表示：「我不會是白登政府的一員，他們也沒有與我接觸。」

共和黨 白登 民主黨

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