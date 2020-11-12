喬州參議員複選 民主黨向歐巴馬討救兵 而不是白登

喬治亞州兩席聯邦參議員都將在明年1月舉行複選，複選結果攸關國會控制權；由於議席誰屬仍然懸而未決，喬州 民主黨人希望白登 的競選團隊及金主能夠竭盡所能提供協助，不過並不希望白登本人助陣，但期盼前總統歐巴馬伸援。

喬治亞州尋求連任的共和黨 籍聯邦參議員普度(David Perdue)因得票未過半，必須與民主黨對手奧薩夫(Jon Ossoff)在明年1月5日決選；喬州另一席補選的參議員席位，角逐的共和黨參議員凱莉．羅夫勒(Kelly Loeffler)及民主黨對手瓦爾那克(Raphael Warnock)也因為得票未過半，也將在同一天決選，選舉結果將會決定參院的掌控權誰屬。

喬州民主黨人認為，白登最好還是留在他的臨時指揮室內，處理政權的過渡及籌備組織政府，他們希望取而代之的是前總統歐巴馬。

他們這個立場與喬州共和黨人的做法剛好相反，共和黨人是迫切的希望川普總統來助陣。

事實是連白登本人對於是否到喬州也淡然處之，他只表示已指派了競選經理珍妮佛‧奧馬利‧狄隆(Jennifer O'Malley Dillon)密切留意喬州的重新點票工作。

奧薩夫及瓦爾那克圴表示，他們當然希望白登及搭檔賀錦麗來站台，但在新冠疫情大流行期間參與大型競選活動，要布置社區及動員支持者實屬不宜，就是在競選總統期間，白登也沒有像川普那樣舉行大型造勢集會；而且喬州雖然重新點票，白登獲勝應無疑問，因此也就沒必要再參與大型集會造勢。

奧薩夫認為，更重要的是歐巴馬或是前第一夫人米雪兒‧歐巴馬能夠前來助選。

奧薩夫的顧問也同意，白登對整個民主黨更有用，表明他可以在經歷川普執政期的動蕩後順利領導國家，向選民灌輸對民主治理的信心，而非把目光只放在喬州。

共和黨方面，普度9日發表聲明，要求共和黨籍的州務卿拉芬斯珀格(Brad Raffensperger)辭職，因為他反對川普毫無根據稱選舉舞弊的說法。

儘管普度也希望川普能夠來助陣，但川普尚未表態；副總統潘斯及佛州參議員魯比歐(Marco Rubio)則表示會在喬州為普度及羅夫勒站台。