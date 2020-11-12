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票投白登 劉文健家人相信「他會是好總統」

記者黃伊奕／紐約報導
歐巴馬邀請劉文健父母(右二、右一)前往白宮簽署「劉文健拉莫斯藍色警報法案」。（劉文健家人提供）
歐巴馬邀請劉文健父母(右二、右一)前往白宮簽署「劉文健拉莫斯藍色警報法案」。（劉文健家人提供）

此次大選，全國警民關係處於緊張時期，民主黨籍候選人推出各類限制警權法案也頗受爭議；不過，殉職華警劉文健的父母，表示在此次大選中毫不猶豫將票投給了民主黨籍總統候選人白登，感謝他與時任總統歐巴馬在劉文健犧牲後不久，簽署保護警察的法案，「相信他會是一個好總統。」

劉文健父母和白登的四次見面中，包括在2015年受邀前往白宮，見證「2015年拉莫斯、劉文健全國藍色警報法案」的簽署；歐巴馬當時在簽字儀式上表示，劉文健和拉莫斯的殉職提醒人們，「我們的執法人員每天面對著多麼艱難和危險的工作」。

該法案要求司法部建立全國警報系統，在執法人員面臨威脅、失蹤、受傷或者殉職情況下盡快作出通報，劉文健父母對該法案能進一步保護全國警察感到十分的欣慰。

該法案的推出和過去白登對劉家給予過的支持和幫助，讓劉文健父母對白登充滿信心，表示在此次總統大選中，毫不猶豫將票投給了他；劉文健母親李秀燕說，「他的為人及過去對我們警員家屬的照顧，讓我相信他會是一個好總統。」

劉文健的遺孀陳佩霞則表示，「重要的不是哪個黨派的總統當選，重要的是他是否會關心民眾的安全，改善治安，保護警員的安危，作我相信白登作為總統，有這個能力，十分期待他上任後對這個國家作出改善。」

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