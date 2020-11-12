白登回憶錄 寫入看到劉文健結婚照的場景

劉文健和陳佩霞的婚紗照。（陳佩霞提供）

白登 與劉文健父母的幾次會面，不僅是劉文健一家記憶中的瑰寶，也被白登寫入書中，展現兩名同遭喪親之痛的父親間無須言語，通過簡單擁抱就能給彼此鼓勵。

白登在2017年出版的回憶錄「答應我，父親」(Promise me, Dad)中，深情回憶2015年經歷喪子之痛的章節中，動情描述與劉文健家人的兩次會面。

他寫道，2014年12月27日到紐約 拜訪殉職警員劉文健的家時，曾經歷失去妻女的自己預料到這將是讓人心碎的訪問，但也相信自己的到來，能安撫他們的哀傷，「他們深深陷入痛苦的沼澤，一個眼神、一句慰問或者一個擁抱，也許能緩解一些。」

白登寫道，和妻子吉兒(Jill Biden)拜訪劉文健一家時，看到劉文健臥室裡放著和新婚才三個月的妻子陳佩霞的結婚照，這讓他想起40多年前、第一任妻子和年幼的女兒在車禍中喪生時，自己的悲痛。

白登描述，劉文健父親劉偉棠在房內悲痛欲絕；幾十分鐘的談話後自己剛出門不久，劉偉棠突然衝了出門，緊緊擁抱住自己，不斷說「謝謝，謝謝」。

而不久後，白登的長子也因罹癌去世，他回憶道，「那個艱難的一周裡，成千上萬的人通過電話、拜訪，對我們表示哀悼，葬儀舉行前一天，我和吉兒在棺木前待了幾個小時，感謝來自全國各地悼念者，大部分來訪者都是當地的居民，我們家鄉很小，也許不能叫出名字，但是能認出大部分哀悼者，期間一次抬頭，我看到迎面走向我的，正是前不久執勤期間被槍殺華裔警察 劉文健的父親劉偉棠，他和他的妻子從布魯克林驅車數小時趕來。」

白登寫道，兩人見面都沒有說話，「他只是走向前，給了我一個意義深厚的擁抱，他靜靜的抱著我沒有鬆開，就像上次一樣，『謝謝，謝謝』是我唯一能說出口的。」