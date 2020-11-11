美台經濟對話 下周在華府啟動

剛訪問過台灣的美國國務次卿柯拉克20日將在華府與台北舉行「美台經濟繁榮夥伴對話」的視訊會議。(路透)

國務院 主管經濟成長、能源與環境事務的次卿柯拉克(Keith Krach，前譯克拉奇)本月20日將在華府舉行「美台經濟繁榮夥伴對話」，台灣 由經濟部次長陳正祺率團至華府與會，其他相關部會官員在台北透過視訊同步參與討論。

國務卿龐培歐10日在國務院記者會宣布，這項對話意味著美台經濟關係強健且持續發展，美國 期待增加雙邊在各方面的合作，從安全可靠的供應鏈、5G安全，到公共衛生等更多領域。

龐培歐指出，這場對話將由美國在台協會(AIT)與駐美國台北經濟文化代表處(TECRO)主辦，柯拉克將領導這項對話；中華民國駐美代表蕭美琴表示，台灣訪團規畫由經濟部次長陳正祺率團訪問華府。

被問到這場對話在美國政黨輪替後是否還能持續，蕭美琴說，「5G、供應鏈、公共衛生等領域合作，都是跨黨派關心的議題。」

這場美台經濟繁榮夥伴對話，原為國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)今年8月31日宣布啟動的「美台經濟與商業對話」；知情人士表示，雙邊在磋商過程中，發現「經濟繁榮夥伴對話」更能反應討論的議題和所涉及內容，因此更名。

中華民國外交部指出，此次對話議題包括全球醫療安全、科技與技術、5G乾淨網絡、供應鏈、投資審查、基礎建設及能源；這是台美經濟關係的重大里程碑，彰顯台美在全球經濟戰略夥伴關係下，將展開更緊密、更廣泛的合作。

陳正祺今年2月結束駐美代表處副代表兼經濟組長職務，回台接任國貿局長，今年7月底就升任經濟部政務次長。

中華民國總統蔡英文8月28日宣布開放美豬和美牛進口台灣，解除這項貿易限制；國務院亞太助卿史達偉8月31日宣布，美國和台灣將舉辦一場「經濟與商業對話」，並由柯拉克主持。

根據AIT當時的新聞稿，這場新的高階年度經濟對話將提供平台，深化美台在各項優先議題上的經濟連結，包括重新布局科技和醫療產品供應鏈、加強投資篩選和智慧財產權保護，以及擴大基礎設施和能源部門的合作。

台灣方面不少人期待，柯拉克9月17日到19日訪台弔唁前總統李登輝，也能舉行這場對話，最後並未實現。

柯拉克上月30日在一場電話簡報會，接受本報記者提問時表示，訪台時雙邊就數位、能源、基礎設施、半導體和供應鏈等很多領域，展開精彩的討論與如何強化合作；他和台灣許多企業執行長會面，包括與台積電創辦人張忠謀共進晚餐。