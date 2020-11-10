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杜魯多和白登通話 盼協調中國釋放2加拿大公民

編譯林梅婕／綜合9日電
白登贏得總統大選當天，加拿大總理杜魯多(右)火速發表祝賀聲明。圖為兩人於2016年在加拿大渥太華合影。(路透)
白登贏得總統大選當天，加拿大總理杜魯多(右)火速發表祝賀聲明。圖為兩人於2016年在加拿大渥太華合影。(路透)

加拿大總理杜魯多(Justin Trudeau)9日表示，他已致電給民主黨總統當選人白登(Joe Biden)，談及兩名被中國政府拘留的加國公民，希望白登能居中協調，說服北京讓兩人獲釋；自媒體宣布白登勝選以來，杜魯多是首位與白登對話的外國元首，談話內容還包括防疫及氣候變遷等議題。

中國電信商華為科技(Huawei Technologies Co., Ltd)財務長孟晚舟於2018年12月在加拿大遭到逮捕，中國政府便以逮捕加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)及商人斯帕弗(Michael Spavor)做為報復；杜魯多也期盼，白登就任後將扮演與中國政府協調的角色，說服北京將這兩人釋放。

美方政府以銀行詐欺等罪名將孟晚舟起訴，引渡案於加拿大法院受審，但此案已嚴重威脅中國與加拿大的關係；中國政府先前還將另外兩名加拿大公民宣判死刑，並禁止加拿大油菜籽的進口。

杜魯多在記者會上針對中國政府的報復行為發表談話：「這種強硬的外交手段不會有效，我對即將上任的美國政府相當有信心，他們會持續與加拿大和其他國家保持友好的關係；我們也期待能打動中國，讓他們明白這樣的方式是沒有用的。」

美方政府過去指控華為利用香港的空殼公司進行銀行詐欺，且與伊朗有生意往來，違反美方制裁的規定；目前孟晚舟仍在溫哥華的家中候審，引渡案則是由加國卑詩省最高法院(British Columbia Supreme Court)審理。

加拿大政府資深官員透露，杜魯多與白登的對話內容仍以疫情為主；據稱，美加兩國的邊境現階段仍處於禁止非必要旅行的往來，但白登正式就職後將會有更進一步的討論。

此外，電話中杜魯多還提及基石(Keystone XL)輸油管道的擴建工程，以便加國對外輸出石油；儘管過去白登曾表示有意取消該工程，但雙方皆未對此透露更多信息。

加拿大 中國 白登

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