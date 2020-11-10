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川普推特開除國防部長 恐再炒CIA、FBI局長

記者張文馨、顏伶如／華盛頓報導
川普總統9日發布推文，開除國防部長艾思博（Mark Esper，右）。(路透)
川普總統9日發布推文，開除國防部長艾思博（Mark Esper，右）。(路透)

美國總統川普7日被美國媒體預估為輸掉選舉後，9日中午發布推文，開除國防部長艾思博，實際上艾思博選前就備妥辭呈打算求去；CNN報導，川普在政權過渡期間，還可能開除中央情報局局長哈斯柏和聯邦調查局局長雷伊。

川普9日在推特發文說，很榮幸宣布密勒（Christopher C. Miller）出任代理國防部長，「立即生效」，密勒一定會做好這份工作；川普並表示，艾思博（Mark Esper）已經去職，感謝他的服務。

CNN報導，在川普推文前夕，白宮幕僚長梅杜斯（Mark Meadows）致電艾思博，告知去職決定；艾思博回覆給川普的信件中表示，「我尊重憲法為國服務，因此我接受您撤換的決定。」

艾思博在信中提到，過去18個月來，國防部達成很多成就，美國提高聯合部隊的戰備、能力和水準，為未來軍事轉型最好準備。

艾思博去年6月24日出任國防部長，為川普政府第三位國防部長；川普任內首任國防部長馬提斯（James Mattis）在2019年1月辭職，夏納翰（Patrick Shanahan）暫代國防部長半年，才由艾思博接任。

川普今年已多次公開對艾思博表示不滿，兩人的衝突在今年6月「黑人的命也是命」全國示威行動中檯面化，川普多次表示要以暴亂法和國民兵壓制各地混亂，但艾思博在國防部記者會上表示不贊成，稱「動用部隊武力扮演執法機關角色，應該保留為最後選項而已，而且只能在極度急迫的情況下使用，我們目前的處境並非如此。」

國家廣播公司（NBC）本月5日報導，國防官員透露，艾思博已把辭呈準備好，因為他知道自己在選後肯定會被川普「踢走」。艾思博自知必遭秋後算帳，不但寫好辭呈，近日還積極協助國會議員草擬法案，將把「南方邦聯」領袖人物的名字從軍事設施名稱移除，與川普唱反調的動作更加明顯。

軍事時報（Military Times）9日刊出11月4日對艾思博的訪問表示，他不後悔，且他駁斥川普政府裡面將他譏為「遵命的艾思博」（Yesper），艾思博表示，「無論繼任者是誰，都可能是一個真正的遵命者（yes man），請上帝保佑我們。」

新聞網站Axios早在選前就報導，川普打算在勝選後開除艾思博、哈斯柏（Gina Haspel）和雷伊（Christopher Wray）；且當初認為雷伊就是第一個被祭旗的對象。

CNN報導，川普及其保守派人士，最近幾周對中央情報局局長哈斯柏愈來愈不滿，因為川普認為哈斯柏延遲解密可以暴露歐巴馬時代推動「深層政府」（deep state）陰謀，試圖破壞川普政權的相關文件；哈斯柏以解密文件可能危及美國國家安全為由，拒絕川普的要求。

至於雷伊，CNN報導指出，川普及其盟友最近猛批雷伊，因為雷伊不願提供更多有關民主黨總統當選人白登的訊息。川普在選前，曾希望雷伊啟動對白登小兒子杭特‧白登（Hunter Biden）的調查，但FBI並未這麼做。

在選前傳出川普有意開除雷伊後，超過1.4萬名FBI探員上書川普和人白登，要求留任雷伊；FBI探員協會主席歐海爾（Brian O'Hare）致函川普和白登，指FBI局長任期為10年，不受黨派政治左右，其去留也不應由政治決定，若總統將局長開除將危及局處的運作。

川普總統9日發布推文，開除國防部長艾思博（Mark Esper，右），由國家反恐...
川普總統9日發布推文，開除國防部長艾思博（Mark Esper，右），由國家反恐中心主任密勒（Christopher C. Miller，左）代理國防部長。(Getty Images)
川普總統任內「炒」掉不少官員和幕僚，國防部長艾思博（第一排，左）是最新離職的一位...
川普總統任內「炒」掉不少官員和幕僚，國防部長艾思博（第一排，左）是最新離職的一位。(美聯社)

川普 國防部 白登

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