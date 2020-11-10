川普不認敗選 顧問米勒：我們的字典裡沒有「認輸」

川普 總統仍尚未承認敗選，他的死忠支持者也拒絕接受選舉結果；儘管目前仍無法提出任何投票 舞弊的證據，但川普陣營顧問米勒(Jason Miller)鄭重宣告：「我們的字典裡沒有『認輸』。」預計持續提出驗票和進行法律戰。

目前仍有部分共和黨 人士和支持者，呼籲對選舉結果提出挑戰。無奈川普陣營還未提出實質舞弊證據，但仍在許多州進行法律戰。米勒表示：「我們將採取一切法律行動，竭盡所能提出重新計票。我們會持續針對調票舞弊進行調查，確保美國選民對選舉的公正性充滿信心。」

https://www.youtube.com/watch?v=ggN6VR5ASag

有共和黨人士表示，川普希望在開票結果接近的州凸顯投票舞弊的可能性。共和黨過去就曾企圖讓投票舞弊成為全國議題，但皆未能掌握實質證據。

川普盟友聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)就呼籲他拒絕認輸，稱計票「非常接近」。

像在關鍵州賓州，民主黨總統當選人白登小贏4萬多票，8日便有成群川普支持者走上費城街頭，抨擊讓川普遭到逆轉的計票過程。川普陣營競選經理史特平(Bill Stepien)也說，不排除在未來幾周舉行造勢和抗議。

史丹福大學偏保守派的胡佛研究院(Hoover Institution)政治分析師沃倫(Bill Whalen)預測，川普最終將輸掉大選。他說：「到時候川普在法律戰上的選項將逐一用盡，白登將獲得最終勝利。」

沃倫認為，川普最後將失去共和黨內的支持。他的命運將如同1974年面臨彈劾的尼克森(Richard Nixon)總統，被已故共和黨聯邦參議員高華德(Barry Goldwater)鄭重宣告他未能獲得國會支持繼續擔任總統，導致他只能黯然辭職下台。

沃倫說：「屆時白登將每日宣布新的施政方向和官員人選，我們就會忘了川普。」