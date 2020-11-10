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潘斯、麥康諾挺川普 巴維理令全美查選舉舞弊

記者顏伶如／綜合報導
美國總統川普（右）、司法部長巴維理（左）。（美聯社）
美國總統川普（右）、司法部長巴維理（左）。（美聯社）

總統當選人白登已跨越選舉人票門檻，但川普總統不願承認敗選，選舉團隊在多州提出選舉訴訟，共和黨要角紛紛表態力挺川普；副總統潘斯9日表示「一切都還沒結束」，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則表示，川普「百分之百有權」質疑選舉結果。

美聯社報導，司法部長巴維理(William Barr)已下令全美各地聯邦檢察官，對於「具體的選舉舞弊指控」展開調查。

聯邦檢察官向來在大選結果獲得確認之前，不會介入選舉事務；日前媒體報導便傳出，川普在連任失利的情況下，可能出動巴維理挑戰選舉結果。

美聯社指出，巴維理在寫給全美各地聯邦檢察官的一份備忘錄中表示，如果掌握「明確、顯然的選舉舞弊具體指控」，指控內容經查為真，可能對某州的聯邦選舉結果造成影響，就可以展開調查。

巴維理此舉引起司法部內部爭議，負責督導調查選舉舞弊的官員皮爾傑(Richard Pilger)因此主動辭職；紐約時報報導，皮爾傑在一封給同仁的電子郵件表示：「由於我自己了解這項新政策及其重要性...很遺憾我必須辭去選舉犯罪處處長一職。」

白登9日表示：「選舉已經結束了」，呼籲全國民眾要團結一致，仍在開票的幾個決戰州，9日開票結果白登領先川普票數持續擴大；但潘斯卻推文寫道：「一切都還沒結束。」

「直到結束之前，一切都還沒結束，現在就是還沒結束！」潘斯9日下午在推特發文指出，「川普從來沒有停止為我們奮戰，在所有合法選票計票完畢之前，我們會持續抗戰。」

麥康諾在參院表示：「我們的制度就是為這種狀況而設計的。我們擁有考量疑慮的架構，川普總統百分之百有權要求釐清有關選舉舞弊的傳聞，並且衡量將採取哪些法律行動。」

絕大多數共和黨人士未恭賀白登勝選，也不願表態要求川普接受選舉結果。

不過，川普陣營指稱的「大規模選舉舞弊」，迄今則沒有具體證據。

少數共和黨籍聯邦參議員已公開祝賀白登當選，包括曾代表共和黨角逐2012年總統大選的羅穆尼(Mitt Romney)、穆考斯基(Lisa Murkowski)和蘇珊‧柯林斯(Susan Collins)；但柯林斯在祝賀白登時，也稱川普應有機會挑戰結果。

部分共和黨州長紛紛表態支持計票；與川普關係友好的共和黨籍南達科他州州長克莉絲蒂‧諾姆(Kristi Noem)8日接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This Week)新聞節目專訪時，也在沒有證據的情況下指稱，某些計票過程發生「電腦錯誤」，「賓州還有已經過世的人還都能夠投票。」

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