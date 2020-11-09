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美聯社調查：福音派8成投川普 天主教選民半藍半紅

編譯郭宣含／綜合8日電
川普強力擄獲白人福音教派選民的支持，白登則獲49%天主教選民力挺。圖為喬州亞大蘭大市民7日在街頭慶祝白登勝選。(美聯社)
川普強力擄獲白人福音教派選民的支持，白登則獲49%天主教選民力挺。圖為喬州亞大蘭大市民7日在街頭慶祝白登勝選。(美聯社)

根據美聯社投票調查(AP VoteCast)，近八成白人基督教福音派選民支持川普總統，不過，天主教選民的立場則呈現分歧，約半數支持川普，另一半則支持白登

川普強力擄獲白人福音教派選民的支持，凸顯共和黨持續在宗教保守派獲得勝利，這群選民也是川普2016年勝選的關鍵。

美聯社投票調查也顯示，50%天主教選民支持川普，49%則力挺白登，由此反映宗教在激烈的總統選舉中的重要性，尤其是密西根和威斯康辛州鐵鏽帶決戰州。川普2016年以不到1%差距贏得兩州，但今年白登在這兩州領先；美聯社指出，白登當選後，已成為甘迺迪之後的第二位天主教總統。

2020美國大選開票結果一次看

此為芝加哥大學公共事務研究中心(NORC)為美聯社等媒體進行的八日民調，以英語和西文訪問全國逾11萬名選民，誤差值為正負0.4個百分點。

川普支持者認為，虔誠天主教徒不該投給白登，因為他支持墮胎權；而白登支持者則表示，川普政策過於分裂，無法妥善處理社會正義議題，而這正是天主教訓導的一部分。

今年的選民中有22%為天主教徒，但他們的種族與族裔大大不同；今年57%白人天主教徒支持川普，42%支持白登；相較之下，根據丕優研究中心2016年有64%白人天主教徒支持川普，31%支持民主黨總統候選人。在西語裔天主教徒選民中，67%支持白登，32%挺川普。

紐約復敦大學(Fordham University)宗教與文化中心主任吉勃遜(David Gibson)表示：「今年選舉結果顯示，天主教派跟美國一樣分裂，但真正差異在於種族與族裔，而非意識形態。」

在無宗教傾向的選民中，72%支持白登，26%青睞川普；猶太選民佔今年3%的選民比例，68%傾好白登，31%選擇川普；64%穆斯林選民支持白登，31%則支持川普。

川普 白登 投票

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