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共和黨鐵票倉失守…南部選舉版圖重設？喬州一葉知秋

記者胡玉立／綜合報導
喬治亞州向為共和黨鐵票倉，但這次大選生鏽變天。圖為喬州亞大蘭大市民7日在街頭慶祝白登勝選。(美聯社)
喬治亞州向為共和黨鐵票倉，但這次大選生鏽變天。圖為喬州亞大蘭大市民7日在街頭慶祝白登勝選。(美聯社)

數十年來一直是共和黨鐵票倉的喬治亞州，隨著計票程序開展，出人意料地由紅翻藍。儘管喬州可望重新計票，但它的政治格局毫無疑問正發生變化。兩黨在喬州的白熱化競爭，讓它躋身成為未來足以改變大選結果的南部關鍵州。事實上，這場大選已讓各界必須重新認定南部州的選舉版圖。

南部各州除了喬州，川普在北卡羅來納州也只有小幅領先，北卡已被視為繼十年前由紅轉藍的維吉尼亞州之後，另一個民主黨潛在目標。

至於佛羅里達州始終是大選搖擺州，該州曾支持過前總統歐巴馬，後來兩度支持川普。川普這次拿下佛州，部分歸功於他造勢有成和爭取到西語裔選民的支持。

2020美國大選開票結果一次看

民主黨在南部「陽光帶」也明顯呈現新興競爭實力。除了持續搶下內華達州和穩定拿下新墨西哥州，亞利桑納州也讓白登獲得微幅優勢，由紅轉藍。

南部地區的變化主要受到人口統計因素影響。來自北部各州的新居民湧入，這些居民傾向支持民主黨；此外，少數族裔人口也持續增長。

2010年11月，喬州約有580萬註冊選民，州務卿辦公室表示，2016年大選註冊選民已逾660萬；2018年，註冊選民激增至690萬。2020年11月大選的選民登記數則達到750萬歷史新高，投票人數則接近500萬，也破了紀錄。2010年喬州登記選民中，白人占61％以上。2020年白人約占53％；非裔、拉美裔和亞裔註冊選民激增。

肯尼索州立大學(Kennesaw State University)政治學教授史雲特(Kerwin Swint)表示，移居郊區的少數族裔和年輕人「開始真正改變亞特蘭大都會區的政治格局」。

部分共和黨人表示，共和黨需要針對不斷變化的選舉版圖做出因應。喬州共和黨策士坦南布拉特(Eric Tanenblatt)指出，共和黨領導人「確實沒有提供足夠援手，我們正為此受苦。我們的接觸層面必須超越傳統基本盤」。

喬州 共和黨 註冊選民

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