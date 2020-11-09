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白登贏了 BBC：北京可能暗感失望

編譯羅方妤／綜合8日電
中國當局對白登當選美國總統感失望，並非因為喜歡川普，而是認為若川普連任，美國國內嚴重分裂及在國際遭孤立的情況會持續。圖為北京一商場播放白登勝選演講。(路透)
中國當局對白登當選美國總統感失望，並非因為喜歡川普，而是認為若川普連任，美國國內嚴重分裂及在國際遭孤立的情況會持續。圖為北京一商場播放白登勝選演講。(路透)

英國廣播公司(BBC)指出，美國總統當選人白登上台後，美國和國際間可能有巨大轉變。

BBC指出，很多人以為中國樂見川普下台，因為川普對中國開打貿易戰，又指責中國要為新冠肺炎疫情負責。但一些分析家認為，中國領導人可能暗自感到失望。這並非因為中國喜歡川普，而是若川普連任，美國國內嚴重分裂及在國際遭孤立的情況會持續。

美國衰微是北京當局期待已久的事。白登勝選也給缺乏民主體制的中國帶來另一項挑戰，政權交替反而彰顯美國價值依舊屹立不搖。

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其次，雖然副總統當選人賀錦麗母親是印度裔，但白登對印度總理莫迪的態度可能比川普冷淡。不過，印度向來是美國重要盟友，白登上任後，在美國遏制中國崛起的印太戰略及打擊全球恐怖主義方面，印度仍是關鍵夥伴。

北韓政府曾形容白登是「瘋狗」，但現在北韓領導人金正恩若要激怒美國新總統前勢必會三思。金正恩恐怕比較希望川普連任，因為白登要求北韓要先展現願意廢除核武計畫，才會和金正恩會面。

許多分析家認為，除非白登陣營很快和平壤當局展開對話，否則美國和北韓之間可能重返「砲火和怒火」。金正恩可能恢復試射長程飛彈獲取華府當局注意，但他也不想過度加劇緊張局勢招致更多制裁。

雖然白登曾說，美國的「最大威脅」是俄羅斯，但BBC認為，白登政府更容易預期，因此白登勝選對俄國而言可說是「一線希望」。俄國擔心白登入主白宮後會施加更多壓力和制裁，報復2016年俄國介入美國大選。但也有俄國分析家認為，至少白登政府比川普團隊更容易預測，雙方對美俄裁減武器條約等議題可能較易達成協議。

白登勝選可能讓伊朗重返談判桌。對伊朗來說，與川普政府和談太羞辱人，但白登勝選後，與美國協商就容易得多。白登曾表示，希望用外交手段與伊朗交往，並重返伊朗核協議。

德國對白登勝選的結果可望鬆口氣。華府智庫丕尤研究中心稱，僅10%德國人信任川普的外交政策，川普也是調查中德國人最不信任的外國元首。

白登 美國 川普

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