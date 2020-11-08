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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

白登上任 美國環保政策將轉彎 全力遏制氣候變遷

編譯陳韻涵／綜合7日電

民主黨總統當選人白登將恢復川普總統廢除的數十項環境策略，並推動美國史上最大膽的遏制氣候變遷計畫；儘管白登的大多數計畫將面臨來自參院共和黨及保守派的嚴峻反制，但美國可能在氣候變遷及環保政策上面臨180度轉變。

白登團隊已計畫在聯邦土地和水域上限制油氣開採，逐步增加汽車與多功能車的聯邦里程標準，阻止化石燃料在國內運輸，並對研發再生能源的企業提供聯邦補助，並鼓勵其他國家進一步削減二氧化碳排放。

「白登負責氣候議題，這多棒呀！」歐巴馬第二任期的環保署署長吉納‧麥卡錫(Gina McCarthy)說：「是讓白宮回歸領導改變，對抗主要環境危機的時候了。」

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白登矢言在2035年前削減電子產業的碳排放量，並投資2兆元研發全國範圍的汽車充電網路；但這項大規模計畫唯有喬治亞州明年1月贏得兩場參院補選才有機會落實，否則得仰賴行政計畫和更多溫和派的國會議員推動相關法案。

全球目前已有10%地區升溫超過各國力求避免的攝氏兩度(華氏3.6度)，和四年前相比，政府更容易大膽推動氣候政策。

風力及太陽能發電的價格下跌，煤礦產業萎縮，美國則對以前無感的全球暖化災難愈來愈有感，包括更劇烈的野火、颶風和乾旱。

白登宣稱，抑制碳排將在保護地球的同時，增加更多高薪工作。

白登的顧問也察覺了利用行政命令在氣候上採取行動的潛力和隱藏危險， 歐巴馬以行政命令加速推動重大氣候政策，如限制汽車與輕卡車的碳排和2015年的巴黎氣候協定；川普則利用行政命令推翻了至少125項前朝措施。

環保選民聯盟 (LCV)主席卡賓斯基(Gene Karpinski)以採取低碳能源標準並要求五年內讓半數電力來自零碳能源的加州為典範，說道：「看看加州現況，聯邦政府需要做到這樣。」

部分行政法規將會受到聯邦法院的挑戰，其法官大多由川普任命；但部分保守派人士表示，白登可能採取透過與國會合作，達成更多持續性政策。

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