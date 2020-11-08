白登的政策 承諾所有國人可保公共醫療險

圖為白登在選前造訪明尼蘇達州，半跪與兩名男孩談話。(美聯社)

總統當選人白登 從獲民主黨提名競選總統後，在選前曾對多項主要議題提出的立場。

1.健保

白登欲擴大「可負擔健保法」(Affordable Care Act)，並讓約97%國人投保，並承諾讓全體國人可選擇投保類似聯邦醫療保險(Medicare)的公共醫療保險。

聯邦預算責任委員會(Committee for a Responsible Federal Budget)估計，白登的方案整體恐在10年內耗資2兆2500億元。

2.種族正義

白登選前表示，上任後將致力司法改革，保障少數社群。他打算建立300億元投資基金，援助少數族群商家。

3.氣候變遷

川普 讓美國退出2015年巴黎氣候協定，撤銷許多減少溫室效應氣體排放的規定，並稱全球暖化為「騙局」。白登則說，會讓美國重回巴黎氣候協定(Paris Climate Accord)。

白登不支持「綠色新政」(Green New Deal)，但他提議聯邦在未來10年內投資1兆7000億元研發綠色科技，發展低碳基礎建設，盼在2035年前達到生產100%清潔電力的目標，並在2050年前達成「零排放」。

4.就業與經濟

白登支持將聯邦最低時薪調漲至15元。他也希望用4000億元聯邦資金購買美國商品，更承諾為新的運輸建設項目實施「買美國貨」(Buy American)法案；他也呼籲聯邦政府為美國出產的原料、服務、研究與科技投資3000億元。

5.科技

紐約市立學院(City College of New York)物理學家和科學政策專家盧貝爾(Michael Lubell)表示，白登必須盡快挑選科學顧問，著手擬定科技研究優先順序。

川普就任兩年後，才編制科技政策辦公室，目前該辦公室由氣象學者德勒格邁爾(Kelvin Droegemeier)擔任主任，聚焦人工智慧和量子科學等，相關技術賦予美國超越中國的必要能力。

白登上任後，可能延續川普的科學目標，部分原因是國會對此有興趣。

6.抗疫

提供全民免費檢測，並雇用10萬人來打造全國接觸者追蹤計畫；白登希望在每個州建立至少10個檢測中心；擬延長小企業貸款，並調高直接支付給家戶的金額，以度過新冠疫情難關。

提案包括每月社會安全金加碼200元，廢止川普政府的減稅措施，以及聯邦學生貸款減免1萬元。

7.教育

白登支持減免學貸、擴大免費大學教育、以及提供全民學前教育；所需資金將透過撤銷川普政府減稅方案來取得。

8.警務

白登欲成立200億元獎助計畫，鼓勵各州致力減少監禁人數，撤銷強制的最低刑罰，讓大麻除罪化，並廢除死刑。

但他拒絕削減警方資金，並呼籲為社區治安計畫投資3億元。

9.探索太空

國家航空暨太空總署(NASA)在川普任內追求野心勃勃的「阿提米斯」(Artemis)月球計畫，太空探索成為川普少數致力推動的科學政策。

但白登接手後不確定如何因應，他從未深度涉入太空政策，僅在NASA今年5月首度利用私人建造的太空艙，送兩名太空人到國際太空站時透露對太空的熱忱。