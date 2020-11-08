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白登再攀顛峰！29歲最年輕參議員到77歲最老總統

白登上任首要事 承諾控制美國疫情 川普不做的 他要恢復

編譯林梅婕／綜合報導
白登上任後，將接下被疫情蹂躪的美國，他認為，強勁的抗疫計畫與能力是應對隨時變化情勢的關鍵。圖為白登上月23日在德拉瓦州造勢時，拾起掉下的口罩。(Getty Images)
白登上任後，將接下被疫情蹂躪的美國，他認為，強勁的抗疫計畫與能力是應對隨時變化情勢的關鍵。圖為白登上月23日在德拉瓦州造勢時，拾起掉下的口罩。(Getty Images)

川普總統執政團隊去年宣布，全球病毒追蹤計畫「Predict」因屆滿期限，將不再延續；然而，民主黨總統當選人白登在選前已表示，若順利當選總統，將恢復該計畫。

「Predict」計畫的主要任務正是在全球各地搜尋致命性的病毒，特別是針對生活在洞穴中的蝙蝠、駱駝、海鮮市場和非法走私的野味；由於該計畫終止前，正巧是新冠肺炎疫情暴發的前夕，聯邦政府也因此被批錯失良機，引來許多專業人士的撻伐。

白登的競選搭檔賀錦麗也對此表示不滿，她說：「歐巴馬時期我們擁有這項計畫，專門追蹤在新興地區、由病毒引發的疾病，尤其是像在中國這樣的國家，但川普卻將它終止了。」

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自2005年的H5N1禽流感病毒暴發後，歐巴馬政府於2009年成立「新興大疫情威脅」(Emerging Pandemic Threats)計畫，Predict則是該計畫中的一部份，並由美國國際開發總署(USAID)負責執行。

負責Predict計畫的前官員們受訪時指出，在2019年期間白宮並未積極推動該計畫，最終因為預算支出的問題，該計畫被迫中止。

總統當選人白登。(路透)
總統當選人白登。(路透)

然而，Predict計畫的創辦人凱絡(Dennis Carroll)雖然在計畫終止後辦理退休，但他在28日受訪時談到，官員們是為了「規避風險」才終止計畫。

戴維斯加大(UC Davis)的獸醫喬娜‧馬澤特(Jonna Mazet)表示，即使在Predict計畫終止後，曾在泰國和尼泊爾受訓的基因測序團隊仍在第一時間內發現新冠病毒，甚至早在世界衛生組織(WHO)提供測試工具之前。

Predict計畫在執行的10年期間內，共耗費2億700萬元，分別在30個非洲和亞洲國家中訓練出5000名科學家，在全球各地打造60個實驗室，尋找各地因動物引起、對人類有致命威脅的病毒；最終科學家們一共蒐集超過14萬種生物樣本和1000種以上的新型病毒，其中還包括令人聞風喪膽的伊波拉病毒(Ebola)。

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